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Шоломи Microsoft HoloLens використовуватимуть в армії США
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Microsoft оголосила про підписання великого комерційного контракту з американською армією. Мова йде про інтегровану систему візуального оповіщення (IVAS), засновану на фірмовій гарнітурі змішаної реальності HoloLens.
Модифікована версія HoloLens уже два роки тестується солдатами на військових базах американської армії. У стандартний пристрій внесли безліч змін відповідно до специфіки роботи та відгуків військових. У першу чергу довелося допрацювати область огляду, розширити периферійний зір, а також адаптацію під використання приклада, щоб він не заважав роботі сенсорів, йдеться у пресслужбі Microsoft.
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Прототипи допрацьовувалися у Форт-Пікетт, штат Вірджинія, а також у Пуерто-Ріко та на Алясці. Усього було отримано понад 80 000 годин інформації у режимі зворотного зв'язку і в умовах тропіків, і при мінусових температурах. IVAS використовує технологію змішаної реальності HoloLens, а також тепловізійні зображення, датчики, GPS і можливості нічного бачення. Завдяки цьому солдати отримують ключову інформацію, що дозволяє планувати та виконувати місії.
Дані дають уявлення про місцеперебування, у тому числі інших членів загону, виводять тривимірні карти, компас і багато іншого. Крім того, шолом може синхронізуватися з прицілом на зброю, щоб солдат бачив те саме, що бачить його гвинтівка, навіть якщо він дивиться в іншому напрямку. За допомогою HoloLens військові також можуть спілкуватися один з одним.
Перша партія складається з 120 000 гарнітур, але у майбутньому може бути підписаний п'ятирічний контракт на суму $ 21,88 мільярда. Це дозволить забезпечити всіх американських солдатів високотехнологічними пристроями. Поставки почнуться вже у вересні 2021 року.
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