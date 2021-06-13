Китайці створили копію робопса Spot, яка складе компанію бігунам: відео

Китайська компанія Unitree Robotics випустила нову версію роботизованого пса. Пристрій здатний уникати перешкод, носити невеликі речі та коштує усього $ 2700 – у рази дешевше знаменитого аналога від Boston Dynamics.

У портфоліо Unitree Robotics вже є просунута версія робота у вигляді собаки вартістю $ 10 000. Судячи з усього, китайський виробник вирішив штурмувати бюджетний сегмент, а покупцям нададуть вибір між трьома різними версіями, пише The Verge.

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Базова модель G01 Air доступна за ціною $ 2700. Дорожча G01 отримає місткий акумулятор зі збільшеним часом роботи, вона оцінена у $ 3500. G01 Edu коштує $ 8500 та відкриває своєму власникові доступ до програмного коду.

Unitree Robotics неохоче ділиться технічними деталями, тому деякі специфікації поки невідомі. Повідомляється, що модель G01 Edu отримає покращений процесор і зможе нести до 7 кілограмів вантажу. Крім того, вона оснащується лідаром і додатковими датчиками для ніг. Решта моделей можуть нести вантаж до 5 кілограмів, але визначити точну автономність поки неможливо. Очікувана швидкість складе до 3,5 м/с, що відповідає 12,6 км/год.

Усі три робопси явно скопійовані з дітища Boston Dynamics, якого звуть Spot. Оскільки останній коштує $ 74 000, то дозволити його собі можуть одиниці забезпечених ентузіастів або великі компанії.

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