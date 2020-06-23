Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я

Негода в Україні не вщухає! У західних сильні дощі спричинили масштабні паводки, а у центральних та південних регіонах завдали збитків. Зібрали для вас шокуючі фото та відео з куточків України, які постраждали від злив.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, негода пронеслася на території 8 областей – Івано-Франківської, Чернівецької, Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Одеської та Рівненської. Особливо руйнівними стали зливи на Заході України, тому на Буковині оголосили третій – помаранчевий рівень небезпеки, а на Прикарпатті – другий – червоний рівень.

До теми: Погода в Україні 23 червня

Рятувальники підсумували, що внаслідок інтенсивного дощу та поривів вітру в Україні впало 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинки, 3 господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільну дорогу сполученням Гринява – Голошина (протяжністю 100 м та висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь. Станом на ранок 23 червня повідомляється про трьох жертв негоди.

Івано-Франківськ

Наслідки негоди ще неможливо оцінити повністю, бо руйнування тривають. Тривалі дощі на Івано-Франківщині та Буковині спричиняють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств. Найбільш небезпечними є прориви дамби, через що затоплює значні території. Кілька сіл відрізані від цивілізації та знеструмлені.

ДСНС

ДСНС

Рятувальники відкачують воду з житлових будинків, розчищають дороги від зсуву ґрунту, прибирають повалені дерева та допомагають постраждалим людям і тваринам.

ДСНС

Відео масштабних паводків на Заході України

Паводок на Буковині з висоти пташиного польоту:

Ситуація на Івано-Франківщині:

Село Микуличин на Прикарпатті "плаває":

У селі Лісний Хлібичин Коломийського району підтопило десятки будинків:

Дамба в смт. Рожнятів, Івано-Франківська область

Річка Черемош розбушувалась не на жарт:

Маленький потічок наробив лиха на Коломийщині:

Поліцейські допомагають рятувати людей і тварин:

Село Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області:

Закарпатська область також страждає від негоди:

Затоплені подвір'я та хати в місті Калуші, Івано-Франківська область:

Річка Лімниця у селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області:

Мікрорайон Височанка в Калуші:

23-24 червня погода на Заході будуть лише погіршуватися. ДСНС попереджає про те, що значні та сильні дощі поновляться, а на регіон чекає наступна хвиля дощового паводка. Будьте пильні та бережіть себе!

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