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Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
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23 червня в Україні переважатиме волога погода з градом, а місцями спека відчутно спаде. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
23 червня, у вівторок, циклон знову визначатиме погоду в Україні, тож варто готуватись до посилення дощів від західних областей і до Вінниччини та Житомирщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі. Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29", – додала вона.
У Києві 23 червня також пройдуть дощі з грозами, а температура знизиться до +26+27.
Прогноз погоди на 23 червня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +20+22
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +22+24
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +24+26
- Хмельницький +22+24
- Житомир +23+25
- Чернігів +23+25
- Черкаси +25+27
- Миколаїв +26+28
- Одеса +24+26
- Херсон +26+28
- Сімферополь +26+28
- Полтава +26+28
- Суми +24+26
- Харків +26+28
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +28+30
- Луганськ +28+30
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