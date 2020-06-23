Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання

23 червня в Україні переважатиме волога погода з градом, а місцями спека відчутно спаде. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 червня, у вівторок, циклон знову визначатиме погоду в Україні, тож варто готуватись до посилення дощів від західних областей і до Вінниччини та Житомирщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі. Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29", – додала вона.

У Києві 23 червня також пройдуть дощі з грозами, а температура знизиться до +26+27.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +22+24

Житомир +23+25

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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