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Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 червня в Україні переважатиме волога погода з градом, а місцями спека відчутно спаде. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

23 червня, у вівторок, циклон знову визначатиме погоду в Україні, тож варто готуватись до посилення дощів від західних областей і до Вінниччини та Житомирщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі. Більше сонця та сухої погоди передбачається на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі +15+22 градуси, вдень градуси розбіжаться: на Заході +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29", – додала вона.

У Києві 23 червня також пройдуть дощі з грозами, а температура знизиться до +26+27.

Прогноз погоди на 23 червня у містах України:

Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання - фото 411475
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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