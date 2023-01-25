Шоколадні тістечка без випікання – рецепт від Лізи Глінської

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного десерту. Спробуйте приготувати й ви цю шоколадну смакоту вдома, адже цими солодощами ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати шоколадні тістечка без випікання.

І ще: Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога

Ви часто мене запитуєте, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання. Ділюсь з вами всім, що знаю, готую і люблю", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

350 г печива (1 уп)

70 мл молока (5 ст. л)

20 г какао-порошку (2 ст.л. без гірки)

150 г вареного згущеного молока (5 ст.л. )

100 г вершкового масла кімнатної температури (1/2 уп)

50 г волоського горіха (8 шт)

Сіль на смак

Рецепт:

Відкладаємо в сторону волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо для обсипки. Беремо печиво та робимо з нього крихту. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, згущене молоко, сіль. Перемішуємо. Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо. Об'єднуємо з печивом. Робимо присипку. Змішуємо печиво, горіх та какао. Подрібнюємо. Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо його в холодильник на 2-3 години.

До теми: Приготуйте вдома смачний морквяний пиріг: простий рецепт, який захочеться повторити