Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Шоколадні тістечка без випікання – рецепт від Лізи Глінської

  • 65
Шоколадні тістечка без випікання – рецепт від Лізи Глінської - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного десерту. Спробуйте приготувати й ви цю шоколадну смакоту вдома, адже цими солодощами ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати шоколадні тістечка без випікання.

І ще: Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога

Ви часто мене запитуєте, які десерти можна приготувати швидко, легко та просто із доступних продуктів, та ще й і без випікання. Ділюсь з вами всім, що знаю, готую і люблю", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 350 г печива (1 уп)
  • 70 мл молока (5 ст. л)
  • 20 г какао-порошку (2 ст.л. без гірки)
  • 150 г вареного згущеного молока (5 ст.л. )
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури (1/2 уп)
  • 50 г волоського горіха (8 шт)
  • Сіль на смак

Рецепт:

  1. Відкладаємо в сторону волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо для обсипки.
  2. Беремо печиво та робимо з нього крихту.
  3. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, згущене молоко, сіль. Перемішуємо.
  4. Додаємо молоко кімнатної температури. Перемішуємо.
  5. Об'єднуємо з печивом.
  6. Робимо присипку. Змішуємо печиво, горіх та какао. Подрібнюємо.
  7. Формуємо кульки, обвалюємо в крихті.
  8. Ставимо його в холодильник на 2-3 години.

До теми: Приготуйте вдома смачний морквяний пиріг: простий рецепт, який захочеться повторити

пропозиції партнерів
Новини