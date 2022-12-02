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Приготуйте вдома смачний морквяний пиріг: простий рецепт, який захочеться повторити

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Рецепт морквяного пирога - фото 1
Рецепт морквяного пирога / photorecept

Морквяний пиріг особливо люблять у США: там навіть придумали на честь нього свято – День морквяного пирога. Тож пропонуємо й вам спробувати приготувати незвичайний десерт на американський лад. Рецепт – у матеріалі на Радіо MAXIMUM.

Морквяний пиріг – це той випадок, коли рецепт простий, але результат перевершує сам себе. Як приготувати сезонний корисний та смачний десерт з моркви, розповів беззмінний суддя проєктів МастерШеф Ектора Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

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Рецепт морквяного пирога

Інгредієнти:
  • Цукор – 100 г;
  • Цукор тростинний – 100 г;
  • Олія – ​​150 г;
  • Ванільний екстракт – 2 г;
  • Яйце – 5 шт;
  • Борошно – 160 г;
  • Розпушувач – 2 г;
  • Кориця – 2 г;
  • Натерта морква – 120 г;
  • Крем-сир – 450 г;
  • Згущене молоко – 100 г;
  • Горіх волоський – 20 г.
Спосіб приготування:
  1. Змішайте звичайний та тростинний цукор, рослинну олію, ванільний екстракт і всі яйця. Тоді додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею.
  2. Перемішайте до однорідної маси і додайте натерту моркву.
  3. Усю суміш вилийте у форму на пергамент і відправте у духовку на 35-40 хвилин.
  4. Тим часом приготуйте крем. Для цього змішайте крем-сир зі згущеним молоком і збийте до однорідності.
  5. Нанесіть сирну масу морквяним бісквітом, який уже встиг охолонути, і відправте у холодильник на годину.
  6. Зверху присипте нарізаними волоськими горіхами.

Смачного!

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