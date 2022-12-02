Приготуйте вдома смачний морквяний пиріг: простий рецепт, який захочеться повторити

Морквяний пиріг особливо люблять у США: там навіть придумали на честь нього свято – День морквяного пирога. Тож пропонуємо й вам спробувати приготувати незвичайний десерт на американський лад. Рецепт – у матеріалі на Радіо MAXIMUM.

Морквяний пиріг – це той випадок, коли рецепт простий, але результат перевершує сам себе. Як приготувати сезонний корисний та смачний десерт з моркви, розповів беззмінний суддя проєктів МастерШеф Ектора Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

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Рецепт морквяного пирога

Інгредієнти:

Цукор – 100 г;

Цукор тростинний – 100 г;

Олія – ​​150 г;

Ванільний екстракт – 2 г;

Яйце – 5 шт;

Борошно – 160 г;

Розпушувач – 2 г;

Кориця – 2 г;

Натерта морква – 120 г;

Крем-сир – 450 г;

Згущене молоко – 100 г;

Горіх волоський – 20 г.

Спосіб приготування:

Змішайте звичайний та тростинний цукор, рослинну олію, ванільний екстракт і всі яйця. Тоді додайте просіяне борошно разом з розпушувачем і корицею. Перемішайте до однорідної маси і додайте натерту моркву. Усю суміш вилийте у форму на пергамент і відправте у духовку на 35-40 хвилин. Тим часом приготуйте крем. Для цього змішайте крем-сир зі згущеним молоком і збийте до однорідності. Нанесіть сирну масу морквяним бісквітом, який уже встиг охолонути, і відправте у холодильник на годину. Зверху присипте нарізаними волоськими горіхами.

Смачного!

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