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Серіал Великі Вуйки

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж)

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Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 1

На початку жовтня в кінотеатрах стартував прокат фільму "Джокер". Після прем'єри картина стала приводом для мемів й не тільки. Так, користувачі мережі та блогери надихнулися новими локаціями зі стрічки й почали активно постити ефектні знімки, з цікавих місцин, які уже стали впізнаваними.

Однією з найбільш пам'ятних і яскравих сцен у фільмі виявився момент, де Джокер танцює на довгих сходах в Нью-Йорку. Туристи і блогери з'ясували, що це не декорація, а реальне місце в Бронксі і перетворили його в популярну локацію для ефектних кадрів.

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Сходи розташовані на 167-й стріт в Хайбріджі. До сих пір район не вважався туристичним і мав не найкращу репутацію. Однак жителі раді такій увазі туристів: на їхню думку, це показує, що Бронкса вже не потрібно боятися як раніше.

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362814

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362815

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362816

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362817

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362818

Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж) - фото 362819

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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