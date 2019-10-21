Сходи з Джокера: непримітну локацію Бронкса наповнили туристи і блогери (фоторепортаж)

На початку жовтня в кінотеатрах стартував прокат фільму "Джокер". Після прем'єри картина стала приводом для мемів й не тільки. Так, користувачі мережі та блогери надихнулися новими локаціями зі стрічки й почали активно постити ефектні знімки, з цікавих місцин, які уже стали впізнаваними.

Однією з найбільш пам'ятних і яскравих сцен у фільмі виявився момент, де Джокер танцює на довгих сходах в Нью-Йорку. Туристи і блогери з'ясували, що це не декорація, а реальне місце в Бронксі і перетворили його в популярну локацію для ефектних кадрів.

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Сходи розташовані на 167-й стріт в Хайбріджі. До сих пір район не вважався туристичним і мав не найкращу репутацію. Однак жителі раді такій увазі туристів: на їхню думку, це показує, що Бронкса вже не потрібно боятися як раніше.

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