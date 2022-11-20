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Сходи, від яких холоне кров у житлах: у мережі показали найепічніші фото

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Провальні сходи - фото 1
Провальні сходи / Death Stairs/Facebook

Підйом та спуск сходами є звичною річчю, яка навряд чи часто викликає здивування та страх. Але інколи творці сходів змушують людей почуватись некомфортно та стурбовано лише від одного погляду на цю конструкцію.

Важко уявити сучасний світ без сходів, адже будівлі стають все вищими і навіть похід додому чи на роботу передбачає рух вгору та вниз. І доволі рідко люди взагалі звертають увагу на сходи, але всім знайоме відчуття, коли навіть погляд на них змушує задуматись, чи справді нема іншого шляху. Саме таким витворам архітекторів та інженерів присвячена окрема спільнота у фейсбуці з назвою Death Stairs (Сходи смерті).

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Тут користувачі діляться фото найепічніших сходів, які важко назвати безпечними. Рух ними може стати найстрашнішим моментом у спокійний день.

Kyle Davis - фото 515940
Kyle Davis
Helen Dashwood - фото 515938
Helen Dashwood
Jorge Acosta - фото 515939
Jorge Acosta
Chris Duzan - фото 515941
Chris Duzan
Caitlin Tracy - фото 515942
Caitlin Tracy
Dee Glick - фото 515943
Dee Glick
Zachary Fitzgerald - фото 515944
Zachary Fitzgerald
Robert Pelletier - фото 515945
Robert Pelletier
Leszek Wilczuk - фото 515946
Leszek Wilczuk
Fayad Qifar - фото 515947
Fayad Qifar
Tee Holden - фото 515948
Tee Holden
Carl Brownell - фото 515949
Carl Brownell
Billy Capozzoli - фото 515950
Billy Capozzoli
Laurent Garrigos - фото 515951
Laurent Garrigos
Dawid Trawicki - фото 515952
Dawid Trawicki
Liz Carl - фото 515953
Liz Carl
Caroline Coles - фото 515954
Caroline Coles
Keith A. Karchner - фото 515955
Keith A. Karchner
Eduarda Azevedo - фото 515956
Eduarda Azevedo

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