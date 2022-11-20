Сходи, від яких холоне кров у житлах: у мережі показали найепічніші фото

Підйом та спуск сходами є звичною річчю, яка навряд чи часто викликає здивування та страх. Але інколи творці сходів змушують людей почуватись некомфортно та стурбовано лише від одного погляду на цю конструкцію.

Важко уявити сучасний світ без сходів, адже будівлі стають все вищими і навіть похід додому чи на роботу передбачає рух вгору та вниз. І доволі рідко люди взагалі звертають увагу на сходи, але всім знайоме відчуття, коли навіть погляд на них змушує задуматись, чи справді нема іншого шляху. Саме таким витворам архітекторів та інженерів присвячена окрема спільнота у фейсбуці з назвою Death Stairs (Сходи смерті).

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Тут користувачі діляться фото найепічніших сходів, які важко назвати безпечними. Рух ними може стати найстрашнішим моментом у спокійний день.

Kyle Davis

Helen Dashwood

Jorge Acosta

Chris Duzan

Caitlin Tracy

Dee Glick

Zachary Fitzgerald

Robert Pelletier

Leszek Wilczuk

Fayad Qifar

Tee Holden

Carl Brownell

Billy Capozzoli

Laurent Garrigos

Dawid Trawicki

Liz Carl

Caroline Coles

Keith A. Karchner

Eduarda Azevedo

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