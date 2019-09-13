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Серіал Кріпосна Міс Україна

Шнобелівська премія 2019: піца, що лікує та таємниця вомбатів

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Ми підозрювали, що піца корисна, але ж не настільки - фото 1
Ми підозрювали, що піца корисна, але ж не настільки

У Гарвардському університеті пройшла 29 церемонія вручення Шнобелевських премій: захід, що пародіює Нобелівську премію. Нагороди видають за "досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім – задуматися". Так заохочуються незвичайні дослідження, які підвищують цікавість людей до науки.

Премію в галузі медицини цього року отримали вчені з Італії і Нідерландів. Вони висунули ідею про те, що піца може запобігти раку та хворобам серця. Але тільки за умови, якщо це справжня італійська піца.

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Премія за медичну освіту дісталася американським дослідникам за вивчення механізму вироблення умовного рефлексу. Їх праця стверджує, що "клікер" – пристрій для дресирування собак – також здатний "дресирувати" хірургів-початківців.

Дивіться трансляцію Шнобелівської премії 2019:

Біологи із Сінгапуру, Китаю, Австралії, Польщі, США та Болгарії довели, що намагнічені мертві таргани поводяться інакше, ніж живі намагнічені таргани.

Приз за працю в області анатомії дістався французьким дослідникам, котрі виміряти температуру яєчок у голих і одягнених листонош – з'ясувалося, що в одягнених ліве завжди тепліше.

В області хімії відзначилися японські вчені, які довели: що типова п'ятирічна дитина на день виробляє п'ять літрів слини. Іранський інженер отримав премію за винахід машини, яка змінює дітям підгузники.

Дослідники з Туреччини, Нідерландів та Німеччини удостоїлися нагороди за працю в галузі економіки. Автори вивчили, які банкноти краще за всіх переносять небезпечні бактерії – переміг румунський лей.

Румунський лей переносить найбільше небезпечних бактерій - фото 354800
Румунський лей переносить найбільше небезпечних бактерій

Премію миру вручили команді дослідників з Великобританії, Саудівської Аравії, Сінгапуру та США. Їм вдалося встановити, які частини тіла приємніше всього чесати: це щиколотки, спина і передпліччя.

Німецькі психологи заявили, що ручка в роті змушує людину усміхатися. А потім спростували цю тезу.

В області фізики відзначилися експерти зі США, Тайваню, Австралії, Нової Зеландії, Швеції та Британії. Вони пояснили, чому вомбати випорожнюються кубиками: весь секрет – в еластичності їх кишківника.

Та й таке ;)

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Джерело: Improbable
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