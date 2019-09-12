Британець витратив 30 тисяч, оскаржуючи штраф у 100 фунтів

Громадянин Великобританії витратив усі свої заощадження на програшну для нього юридичну битву "за справедливість" з приводу штрафу в розмірі 100 фунтів. Річард Кідвелл заявив, що через "серйозно зіпсовану" правову систему боротьба зі штрафом зайняла майже три роки та призвела до розтрати грошей.

Чоловік стверджує, що його неправильно засікли на перевищенні швидкості під час одноденної поїздки в Вустер у 2016 році. Інженер у відставці, Кідвелл з Йейта переконаний, що не перевищував швидкість взагалі.

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Я був дуже здивований, коли через пару днів отримав NIP (повідомлення про передбачуване переслідування), – сказав Кідвелл, який вирішив шукати справедливості в суді.

Йому знадобилося чотири поїздки до магістратського суду Вустера, перш ніж скаргу розглянули. Після програшу справи він програв ще одну апеляцію в серпні.

Чоловіка оштрафували за перевищення швидкості

За словами чоловіка, він очікував, що справа буде "досить швидкою", але витратив "добру частину з 30 тисяч фунтів", включаючи близько 21 тисячу на гонорари адвокатам і 7 ​​тисяч на судові витрати, а також дорожні витрати.

Кідвелл сказав, що тепер відчуває себе винуватим перед сім'єю через втрату великої суми грошей.

Я просто дуже хотів справедливості, – зазначив він.

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