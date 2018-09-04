Шляхи втечі: реальне життя в Афінах у фото

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Талановитий фотограф вирішив показати Афіни із зовсім не туристичного ракурсу. Життя у столиці Греції без прикрас.

Знайомтесь, Антоніс Теодорідіс (Antonis Theodoridis) – 34-річний фотограф, який вирішив показати реалії життя в Афінах у своєму проекті під назвою "Шляхи втечі" (Ways of Escape). На знімках можна побачити хаотичне місто зі своїми забутими районами та людьми.

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Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

Який вигляд має життя в Афінах / Antonis Theodoridis

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