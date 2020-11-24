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Школяра з Китаю визнали найвищим підлітком на планеті
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Найвищим підлітком в світі визнаний 14-річний китайський школяр Рен Кею, який потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Особливість хлопчика не пов'язана із захворюванням.
Експерти з комітету при Книзі рекордів Гіннесса ще в жовтні кілька разів виміряли в положенні стоячи і лежачи зріст14-річного юнака та зняли мірки з його рук і ніг. Так, зріст хлопця становить 221 сантиметр.
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Відзначається, що аномальний зріт Рена не спровокований будь-яким захворюванням – результати численних обстежень це підтвердили. Сам хлопчик упевнений, що його особливість пов'язана з генетикою.
Через те, що Рен продовжує рости, в школі і вдома йому періодично замовляють нові меблі. Одяг і взуття для хлопчика також шиють на замовлення.
Кею скаржиться на незручності в громадському транспорті і часто б'ється головою об одвірки. Також юнак трохи переживає через те, що в Китаї високих людей часто вважають недалекими. При цьому Рен добре вчиться і багато читає. Попри високий зріст, він не займається баскетболом через плоскостопість і хрящову пухлину. У вільний час підліток грає у відеоігри та мріє стати кіберспортсменом.
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