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Школа: Випускний – 7, 8 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
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Серіал Школа став хітом телебачення, тож недивно, що 3 сезон під назвою "Випускний" вже підкорив глядачів. Сьомого березня на каналі "1+1" вийшли 7 і 8 серія стрічки – дивіться онлайн, що в них сталося!
Продовження серіалу Школа: Випускний вражає несподіваними перипетіями. 3 сезон розпочався новими сюжетними поворотами, яких ви точно не чекали.
Дивіться також: 5 і 6 серія нового сезону Школи
Повірте, сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.
Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!
Серіал Школа 7 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 07-03-2019:
7 СЕРІЯ серіалу ШКОЛа: ВИПУСКНИЙ 2019 – сюжет
Ася хоче розповісти Назару про вагітність. Вона з подругами обговорює це у шкільній вбиральні і Єва випадково підслуховує. Дівчина розповідає новину Тані, яка вирішує діяти рішуче.
Таня каже Асі, що у них з Назаром все серйозно, вони одружуються і не потрібно переслідувати їх, показуючи Асі фальшивий тест на вагітність. Та шокована побаченим, вона передумує і не розповідає Назару.
Тоха з Пашею дізнаються від Юлі, що Лола не повернула гроші. Паша хвилюється за дівчину, але вона запевняє, що все владналося на краще.
У поліції з'явилося відео, на якому видно автомобіль, що збив Алекса. У Дані ж проблеми із власником бару, де він працював. Хлопець просить Богдана позичити гроші, та він приганяє авто. Даня не здогадується, що це те саме авто, яке було у ДТП. Власник прийняв автомобіль і тепер він у розрахунку з Данею.
Випадково Алекс бачить авто, яке його збило біля бару, та повідомляє про це поліції. Авто впізнали і тепер Сурен, власник бару, звинувачується у ДТП. Лола дякує Дані за допомогу, вона не здогадується про проблеми хлопця.
Ася з Нікою йдуть до лікаря і вагітність підверджується. Ася не хоче народжувати дитину, адже Назару вона не потрібна. У лікарні Ніка зустрічає свого психолога і та помічає брошури на тему абортів. Жінка схвильована за свою поцієнтку і розповідає Каті про це. Та вдома Ніка запевнила маму, що вона не вагітна. Катя хвилюється за доньку і вирішує приглянути за нею.
Єва хоче відбити Пашу у Лоли, а Таня обіцяє допомогти їй у цьому.
8 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – опис сюжету
Ася не з'явиляється у школі, Ніка знаходить її у лікарні. Катя дізнається, що дівчатка не на уроках і мчить до них. Вона заспокоює Асю і дівчинка їде додому поговорити із мамою.
На щастя, мама Асі підтримала доньку, тож вона залишає дитину.
Петя змушений звільнитися, керівництво не задоволене його роботою і підозрює, що це він причетний до того, що справу наїзду на Алекса закрито. Усі факти вказують, що це саме Даня збив Алекса. Дарина хвилюється, що тепер її нікому прикрити і вона буде ув'язнена.
Відтак, Макс обіцяє залишити у спокої Катю, тільки щоб Алекс забрав заяву із поліції. Власнику бару він повертає борг.
Алекс дізнається про проблеми Дані і розповідає Каті, яка в свою чергу розповідає це Ніці. Дівчина обурена, що від неї приховують важливу інформацію. На вечірці з нагоди дня народження Дані Натка обмовляється перед Назаром про вагітність Тані. Хлопець шокований. Таня підтверджує почуте.
Лола ж з Данею цілуються, а в Єви є компромат на двоюрідну сестру.
Алекс ж знову має намір освідчитися Каті.
Серіал Школа 8 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 07-03-2019:
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