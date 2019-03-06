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8 березня Серіал Школа

Школа: Випускний – 5, 6 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

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Лола в нових серіях Школи - фото 1
Лола в нових серіях Школи

Серіал Школа підкорив українців, а 3 сезон під назвою "Випускний" вже став хітом телебачення. Шостого березня на каналі "1+1" вийшли 5 і 6 серія захопливої стрічки. Дивіться онлайн, що трапилося в них!

Ми з нетерпінням чекали на продовження серіалу Школа: Випускний, і недарма! Прем'єра 3 сезону здивувала несподіваними перипетіями, які ще більше заінтригували глядачів.

Дивіться також: 3 і 4 серія нового сезону Школи

Повірте, сценаристи постаралися на славу, тож ви точно не передбачали такі повороти.

5 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019

Побоювання Асі щодо вагітності справдилися. Дівчина налякала новиною. Лола заступається за подругу перед Танею, вона розуміє Асю, як ніхто.

Ася вагітна - фото 312198
Ася вагітна

Натка ж каже Назару про вагітність, та він не вірить їй, думає, що це спосіб його повернути.

Подруги підтримують Асю - фото 312200
Подруги підтримують Асю

Даня просить Лолу повернути гроші бандитам, що купили побачення із нею. Він хвилюється за дівчину. Паша з Лолою тепер разом. Хлопець також просить якнайшвидше віддати гроші, щоб не було проблем. Натомість дівчина віддає гроші Тосі, вона вважає його своїм героєм.

Ніка ж стурбована увагою Дані до Лоли, вона ревнує його.

Даня і Богдан - фото 312199
Даня і Богдан

Катя дізнається про спробу самогубства Тохи, вона просить Макса прийняти хлопця на кілька днів у клініку для кращого обстеження. Тоха опускає руки, він почувається інвалідом. Паша провідує його і намагається вселити надію у нього.

Паша провідує Тоху - фото 312197
Паша провідує Тоху

Алекса допитують за справою ДТП, але він не пам'ятає жодних деталей.

Макс і Алекс - фото 312205
Макс і Алекс

Юля ж випадково дізналася, що Петя знову обманює її. Вона іде до його керівництва і заявляє, що Петя покриває Дарину, адже саме він веде справу пожежі у кінотеатрі. У Петі можуть бути великі проблеми.

Дарина і Петя стурбовані - фото 312201
Дарина і Петя стурбовані

Макс освідчується Каті за вечерею, та жінка поки не готова дати відповідь. Вона просить зачекати.

Катя не готова виходити за Макса - фото 312203
Катя не готова виходити за Макса

Серіал Школа 5 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 06-03-2019:

6 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019

Лолу переслідують, дівчина і не здогадується про це. Подруги вмовляють Асю піти до лікаря, та дівчина ще не готова, їй страшно. Вона хоче поговорити з Назаром, але він її тільки принижує.

Ася налякана - фото 312217
Ася налякана

Макс пропонує Алексу компромат на Євгена, натомість він хоче, аби він займався лише вихованням сина і зникнути із життя Каті.

Паша провідує Тоху і дізнається, що Лола не віддала бандитам гроші, а принесла йому. Він мчить до школи, щоб переконатися, що дівчина виконає обіцянку.

Лола і Паша - фото 312212
Лола і Паша

Юля погрожує Дарині, вона хоча запроторити до в'язниці обох коханців. Дарина налякана погрозами, а питання з журналом стає все нагальнішим.

Дарина Петрівна - фото 312208
Дарина Петрівна

Юля хоча повернути Лолі гроші, вона дізналася від Тохи, як вони були зароблені. Катя теж про це дізнається і просить повернути гроші, та школярка переконує, що Тосі вони потрібніші.

Лола і Катя - фото 312215
Лола і Катя

По дорозі зі школи Лолу викрадають, та їй вдалося обманом додзвонитися до Дані. Хлопець разом із Богданом їдуть до неї. Даня взяв із каси велику суму грошей та елітний алкоголь.

Лола втрапила в халепу - фото 312219
Лола втрапила в халепу

Вони вчасно забирають дівчину, Лола налякана і вдячна за допомогу.

Даня рятує Лолу - фото 312216
Даня рятує Лолу

Макс хоче почути відповідь Каті на пропозицію, але жінка не хоче, аби на неї тиснули. Алекс вирішує, що син важливіший за все на світі і забирає компромат на Євгена у Макса.

Алекс обирає сина - фото 312211
Алекс обирає сина

Серіал Школа 6 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 06-03-2019:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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