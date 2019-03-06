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Школа: Випускний – 5, 6 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
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Серіал Школа підкорив українців, а 3 сезон під назвою "Випускний" вже став хітом телебачення. Шостого березня на каналі "1+1" вийшли 5 і 6 серія захопливої стрічки. Дивіться онлайн, що трапилося в них!
Ми з нетерпінням чекали на продовження серіалу Школа: Випускний, і недарма! Прем'єра 3 сезону здивувала несподіваними перипетіями, які ще більше заінтригували глядачів.
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Повірте, сценаристи постаралися на славу, тож ви точно не передбачали такі повороти.
5 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019
Побоювання Асі щодо вагітності справдилися. Дівчина налякала новиною. Лола заступається за подругу перед Танею, вона розуміє Асю, як ніхто.
Натка ж каже Назару про вагітність, та він не вірить їй, думає, що це спосіб його повернути.
Даня просить Лолу повернути гроші бандитам, що купили побачення із нею. Він хвилюється за дівчину. Паша з Лолою тепер разом. Хлопець також просить якнайшвидше віддати гроші, щоб не було проблем. Натомість дівчина віддає гроші Тосі, вона вважає його своїм героєм.
Ніка ж стурбована увагою Дані до Лоли, вона ревнує його.
Катя дізнається про спробу самогубства Тохи, вона просить Макса прийняти хлопця на кілька днів у клініку для кращого обстеження. Тоха опускає руки, він почувається інвалідом. Паша провідує його і намагається вселити надію у нього.
Алекса допитують за справою ДТП, але він не пам'ятає жодних деталей.
Юля ж випадково дізналася, що Петя знову обманює її. Вона іде до його керівництва і заявляє, що Петя покриває Дарину, адже саме він веде справу пожежі у кінотеатрі. У Петі можуть бути великі проблеми.
Макс освідчується Каті за вечерею, та жінка поки не готова дати відповідь. Вона просить зачекати.
Серіал Школа 5 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 06-03-2019:
6 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019
Лолу переслідують, дівчина і не здогадується про це. Подруги вмовляють Асю піти до лікаря, та дівчина ще не готова, їй страшно. Вона хоче поговорити з Назаром, але він її тільки принижує.
Макс пропонує Алексу компромат на Євгена, натомість він хоче, аби він займався лише вихованням сина і зникнути із життя Каті.
Паша провідує Тоху і дізнається, що Лола не віддала бандитам гроші, а принесла йому. Він мчить до школи, щоб переконатися, що дівчина виконає обіцянку.
Юля погрожує Дарині, вона хоча запроторити до в'язниці обох коханців. Дарина налякана погрозами, а питання з журналом стає все нагальнішим.
Юля хоча повернути Лолі гроші, вона дізналася від Тохи, як вони були зароблені. Катя теж про це дізнається і просить повернути гроші, та школярка переконує, що Тосі вони потрібніші.
По дорозі зі школи Лолу викрадають, та їй вдалося обманом додзвонитися до Дані. Хлопець разом із Богданом їдуть до неї. Даня взяв із каси велику суму грошей та елітний алкоголь.
Вони вчасно забирають дівчину, Лола налякана і вдячна за допомогу.
Макс хоче почути відповідь Каті на пропозицію, але жінка не хоче, аби на неї тиснули. Алекс вирішує, що син важливіший за все на світі і забирає компромат на Євгена у Макса.
Серіал Школа 6 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 06-03-2019:
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