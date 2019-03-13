На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Школа: Випускний – 13, 14 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
- 312
Український серіал Школа підкорив телебачення, а 3 сезон під назвою "Випускний" уже побив рекорди переглядів. 13 березня на каналі "1+1" вийшли нові 13 і 14 серія стрічки – дивіться онлайн епізоди!
Продовження українського серіалу Школа: Випускний дивує новими інтригами та несподіваними перипетіями. Дізнайтеся, чим цього разу вразив 3 сезон!
Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!
Повірте, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.
Серіал Школа 13 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 13-03-2019:
13 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ
Ніка допомагає Лолі готуватися до ЗНО із географії, але школярка вирішила схитрувати. Вона попросила однокласницю Маринку, аби та видала себе за неї і написала ЗНО замість неї.
План майже спрацьовує, але Катя прийшла підтримати Лолу і розуміє, на яку авантюру пішли діти. Обурена безвідповідальністю дівчаток вона відправляє Лолу на тестування.
Мама ж Натки не підтримує її у виборі професії музиканта: вона хоче щоб дівчина вчилася на економічному.
Катя розписується із Алексом. Вони вдають щасливу пару, але жінка відмовляється їхати до консульства. У підсумку Алексу відмовляють у візі до США, тож він втрачає дитину та Катю за один день. Чоловік хоче помститися Євгену.
Назар зустрічає Асю у кафе, він хвилюється через іспит. Хлопець приніс шпаргалки, Ася намагається нарозумити його.
Лола ж зла на Ніку через те, що авантюра із Маринкою не вийшла. Подруги сваряться.
Назара під час ЗНО звинувачують у порушенні правил, бо його шпаргалка впала на підлогу. Це помітили наглядачі. Ася бере всю провину на себе. Через хвилювання дівчину болить живіт. Назар наполягає на тому, аби звернутися до лікарні. Разом вони обстежуються у лікаря, хлопець дуже хвилюється за малюка.
Натка розуміє, що Ваня зраджує їй з Нелею, дівчина дуже засмучена.
Вітчим Єви підробив свідоцтво про смерть Лоли. Він продає квартиру без відома своєї сім'ї і їде у "відрядження".
Читайте також: Найцікавіше про головних акторів Школи
14 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ
Ніка дізнається, що мама вже вийшла заміж за Алекса. Дівчина ображається, що її не покликали на святкування, але водночас рада за маму.
Мама Натки потрапляє у ДТП, ніхто не постраждав, окрім машини, і до приїзду поліції вона повинна залишитися. Жінка просить Натку з Асею відвезти завдаток до ресторану, де проводитиметься випускний.
Та Асі стає погано у таксі, водій вигнав дівчаток і вони сіли у попутку. Поспішаючи, Ася залишила конверт із грошима у машині.
Тепер ресторан зайнятий, дівчата у розпачі. Натка розповідає про це мамі і вона робить термінові батьківські збори.
У цей час до квартири Лоли приходять її "законні" власники. Лєра викликає поліцію, але вона, як виявилося, теж була підкуплена. Жінка розуміє, що Олег її покинув, продавши квартиру. Вони з Євою змушені з'їхати до з'яснення усіх деталей.
Лола у розпачі, у неї все відібрали. Вона просить допомоги у Дані, він заспокоює її і між ними знову спалахує іскра.
Богдан вкотре погрожує Дані. Він вимагає у хлопця повернути борг.
Батьки вимагають, аби гроші повернув той, хто їх і загубив. Але в Асиної мами немає наразі такої суми. Дівчинку ж однокласники звинувачують, що це через неї випускного не буде.
Як виявилося, журнал із позакласними заходами у Юлі, жінка ховає його вдома. Вона звинувачує у всіх бідах Дарину, але враховуючи, як вона допомагає Тосі, то тепер у неї виникають сумніви.
Лєра звертається за допомогою до Едуарда, тому що іншого вибору у неї немає.
Єві ж це все не подобається. Вона просить Пашу дати їй притулок на кілька днів, та хлопець не поспішає з цим.
Назар допомагає Асі, він продає усі свої цінні речі, щоб дівчина змогла повернути борг. Ася дуже вдячна йому.
Дарина хвилюється перед засіданням суду, вона хоче, аби Петро був разом із нею, та йому потрібно їхати до Тохи. Він все ж постарається встигнути на суд.
Серіал Школа 14 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 13-03-2019:
Дивіться також: 11 і 12 серія нового сезону Школи
-
22:23Як буде виглядати iPhone 2019: яскраві рендери
-
21:58Доба без зарядки: ASUS представила ноутбук VivoBook 14
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
21:21Інтелектуальна робота негативно впливає на здоров'я жінок
-
21:0014 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:57Слабий процесор і акумулятор: Motorola RAZR V3 може розчарувати фанатів
-
20:25Школа: Випускний – 13, 14 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
20:22Audi покаже у Шанхаї дизайн майбутніх електрокарів
-
19:54Науковці пояснили, чому варто поєднувати моркву та зелений чай
-
19:43З якими знаками Зодіаку найлегше у спілкуванні
-
19:27IKEA показала, як зробити меблі більш інклюзивними
-
19:11Захоплива краса вечірньої природи у фото Ділана Найта
-
18:54Ось чому забувати складніше, ніж запам'ятовувати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:31Нарешті Xiaomi розв'яже проблему з рекламою у MIUI
-
18:20Гороскоп на 14 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Це приємне заняття покращує настрій і фігуру
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
17:54На відео показали потужний 528-сильний китайський суперседан
-
17:45Неймовірні пейзажі Аризони, від яких перехоплює подих: фото
-
17:27Учені з'ясували, що трутні теж трудяться
-
17:14Всього одне у день: яку користь приносять яйця у раціоні
-
16:56У Новій Зеландії овець будуть пасти дрони
-
16:45Ангел Victoria's Secret вразила зйомкою без одягу (18+)
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій
-
12:58Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним
-
10:15Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
-
07:15Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків
- 12 березня
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
17:39Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео
-
16:15Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
-
14:15Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?
-
12:5010 дивних професій майбутнього
-
10:13TAYANNA — Як плакала вона: слухайте нову хітову пісню зірки
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
-
13:13Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
-
12:10Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ
-
10:15Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)