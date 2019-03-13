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Школа: Випускний – 13, 14 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

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Школярі складають ЗНО - фото 1
Школярі складають ЗНО

Український серіал Школа підкорив телебачення, а 3 сезон під назвою "Випускний" уже побив рекорди переглядів. 13 березня на каналі "1+1" вийшли нові 13 і 14 серія стрічки – дивіться онлайн епізоди!

Продовження українського серіалу Школа: Випускний дивує новими інтригами та несподіваними перипетіями. Дізнайтеся, чим цього разу вразив 3 сезон!

Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!

Повірте, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.

Серіал Школа 13 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 13-03-2019:

13 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Ніка допомагає Лолі готуватися до ЗНО із географії, але школярка вирішила схитрувати. Вона попросила однокласницю Маринку, аби та видала себе за неї і написала ЗНО замість неї.

Авантюра не вдається - фото 314042
Авантюра не вдається

План майже спрацьовує, але Катя прийшла підтримати Лолу і розуміє, на яку авантюру пішли діти. Обурена безвідповідальністю дівчаток вона відправляє Лолу на тестування.

Катя відправляє Лолу на ЗНО - фото 314036
Катя відправляє Лолу на ЗНО

Мама ж Натки не підтримує її у виборі професії музиканта: вона хоче щоб дівчина вчилася на економічному.

Ната з мамою - фото 314037
Ната з мамою

Катя розписується із Алексом. Вони вдають щасливу пару, але жінка відмовляється їхати до консульства. У підсумку Алексу відмовляють у візі до США, тож він втрачає дитину та Катю за один день. Чоловік хоче помститися Євгену.

Катя та Алекс - фото 314041
Катя та Алекс

Назар зустрічає Асю у кафе, він хвилюється через іспит. Хлопець приніс шпаргалки, Ася намагається нарозумити його.

Назар і Ася - фото 314047
Назар і Ася

Лола ж зла на Ніку через те, що авантюра із Маринкою не вийшла. Подруги сваряться.

Лола - фото 314035
Лола

Назара під час ЗНО звинувачують у порушенні правил, бо його шпаргалка впала на підлогу. Це помітили наглядачі. Ася бере всю провину на себе. Через хвилювання дівчину болить живіт. Назар наполягає на тому, аби звернутися до лікарні. Разом вони обстежуються у лікаря, хлопець дуже хвилюється за малюка.

Назар підтримує Асю - фото 314045
Назар підтримує Асю

Натка розуміє, що Ваня зраджує їй з Нелею, дівчина дуже засмучена.

Натка - фото 314043
Натка

Вітчим Єви підробив свідоцтво про смерть Лоли. Він продає квартиру без відома своєї сім'ї і їде у "відрядження".

Вітчим Єви - фото 314048
Вітчим Єви

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14 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Ніка дізнається, що мама вже вийшла заміж за Алекса. Дівчина ображається, що її не покликали на святкування, але водночас рада за маму.

Катя і Макс - фото 314102
Катя і Макс

Мама Натки потрапляє у ДТП, ніхто не постраждав, окрім машини, і до приїзду поліції вона повинна залишитися. Жінка просить Натку з Асею відвезти завдаток до ресторану, де проводитиметься випускний.

Мама Асі - фото 314103
Мама Асі

Та Асі стає погано у таксі, водій вигнав дівчаток і вони сіли у попутку. Поспішаючи, Ася залишила конверт із грошима у машині.

Асі стало погано - фото 314088
Асі стало погано

Тепер ресторан зайнятий, дівчата у розпачі. Натка розповідає про це мамі і вона робить термінові батьківські збори.

Батьківські збори - фото 314099
Батьківські збори

У цей час до квартири Лоли приходять її "законні" власники. Лєра викликає поліцію, але вона, як виявилося, теж була підкуплена. Жінка розуміє, що Олег її покинув, продавши квартиру. Вони з Євою змушені з'їхати до з'яснення усіх деталей.

Лолу вигнали з квартири - фото 314090
Лолу з сім'єю вигнали з квартири

Лола у розпачі, у неї все відібрали. Вона просить допомоги у Дані, він заспокоює її і між ними знову спалахує іскра.

Даня і Лола - фото 314101
Даня і Лола

Богдан вкотре погрожує Дані. Він вимагає у хлопця повернути борг.

Богдан погрожує Дані - фото 314089
Богдан погрожує Дані

Батьки вимагають, аби гроші повернув той, хто їх і загубив. Але в Асиної мами немає наразі такої суми. Дівчинку ж однокласники звинувачують, що це через неї випускного не буде.

Ася в халепі - фото 314095
Ася в халепі

Як виявилося, журнал із позакласними заходами у Юлі, жінка ховає його вдома. Вона звинувачує у всіх бідах Дарину, але враховуючи, як вона допомагає Тосі, то тепер у неї виникають сумніви.

Дарина - фото 314044
Дарина

Лєра звертається за допомогою до Едуарда, тому що іншого вибору у неї немає.

Єві ж це все не подобається. Вона просить Пашу дати їй притулок на кілька днів, та хлопець не поспішає з цим.

Паша - фото 314097
Паша

Назар допомагає Асі, він продає усі свої цінні речі, щоб дівчина змогла повернути борг. Ася дуже вдячна йому.

Назар виручає Асю - фото 314091
Назар виручає Асю

Дарина хвилюється перед засіданням суду, вона хоче, аби Петро був разом із нею, та йому потрібно їхати до Тохи. Він все ж постарається встигнути на суд.

Серіал Школа 14 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 13-03-2019:

Дивіться також: 11 і 12 серія нового сезону Школи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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