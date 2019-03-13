Школа: Випускний – 13, 14 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

Український серіал Школа підкорив телебачення, а 3 сезон під назвою "Випускний" уже побив рекорди переглядів. 13 березня на каналі "1+1" вийшли нові 13 і 14 серія стрічки – дивіться онлайн епізоди!

Продовження українського серіалу Школа: Випускний дивує новими інтригами та несподіваними перипетіями. Дізнайтеся, чим цього разу вразив 3 сезон!

Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!

Повірте, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.

Серіал Школа 13 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 13-03-2019:

13 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Ніка допомагає Лолі готуватися до ЗНО із географії, але школярка вирішила схитрувати. Вона попросила однокласницю Маринку, аби та видала себе за неї і написала ЗНО замість неї.

Авантюра не вдається

План майже спрацьовує, але Катя прийшла підтримати Лолу і розуміє, на яку авантюру пішли діти. Обурена безвідповідальністю дівчаток вона відправляє Лолу на тестування.

Катя відправляє Лолу на ЗНО

Мама ж Натки не підтримує її у виборі професії музиканта: вона хоче щоб дівчина вчилася на економічному.

Ната з мамою

Катя розписується із Алексом. Вони вдають щасливу пару, але жінка відмовляється їхати до консульства. У підсумку Алексу відмовляють у візі до США, тож він втрачає дитину та Катю за один день. Чоловік хоче помститися Євгену.

Катя та Алекс

Назар зустрічає Асю у кафе, він хвилюється через іспит. Хлопець приніс шпаргалки, Ася намагається нарозумити його.

Назар і Ася

Лола ж зла на Ніку через те, що авантюра із Маринкою не вийшла. Подруги сваряться.

Лола

Назара під час ЗНО звинувачують у порушенні правил, бо його шпаргалка впала на підлогу. Це помітили наглядачі. Ася бере всю провину на себе. Через хвилювання дівчину болить живіт. Назар наполягає на тому, аби звернутися до лікарні. Разом вони обстежуються у лікаря, хлопець дуже хвилюється за малюка.

Назар підтримує Асю

Натка розуміє, що Ваня зраджує їй з Нелею, дівчина дуже засмучена.

Натка

Вітчим Єви підробив свідоцтво про смерть Лоли. Він продає квартиру без відома своєї сім'ї і їде у "відрядження".

Вітчим Єви

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14 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Ніка дізнається, що мама вже вийшла заміж за Алекса. Дівчина ображається, що її не покликали на святкування, але водночас рада за маму.

Катя і Макс

Мама Натки потрапляє у ДТП, ніхто не постраждав, окрім машини, і до приїзду поліції вона повинна залишитися. Жінка просить Натку з Асею відвезти завдаток до ресторану, де проводитиметься випускний.

Мама Асі

Та Асі стає погано у таксі, водій вигнав дівчаток і вони сіли у попутку. Поспішаючи, Ася залишила конверт із грошима у машині.

Асі стало погано

Тепер ресторан зайнятий, дівчата у розпачі. Натка розповідає про це мамі і вона робить термінові батьківські збори.

Батьківські збори

У цей час до квартири Лоли приходять її "законні" власники. Лєра викликає поліцію, але вона, як виявилося, теж була підкуплена. Жінка розуміє, що Олег її покинув, продавши квартиру. Вони з Євою змушені з'їхати до з'яснення усіх деталей.

Лолу з сім'єю вигнали з квартири

Лола у розпачі, у неї все відібрали. Вона просить допомоги у Дані, він заспокоює її і між ними знову спалахує іскра.

Даня і Лола

Богдан вкотре погрожує Дані. Він вимагає у хлопця повернути борг.

Богдан погрожує Дані

Батьки вимагають, аби гроші повернув той, хто їх і загубив. Але в Асиної мами немає наразі такої суми. Дівчинку ж однокласники звинувачують, що це через неї випускного не буде.

Ася в халепі

Як виявилося, журнал із позакласними заходами у Юлі, жінка ховає його вдома. Вона звинувачує у всіх бідах Дарину, але враховуючи, як вона допомагає Тосі, то тепер у неї виникають сумніви.

Дарина

Лєра звертається за допомогою до Едуарда, тому що іншого вибору у неї немає.

Єві ж це все не подобається. Вона просить Пашу дати їй притулок на кілька днів, та хлопець не поспішає з цим.

Паша

Назар допомагає Асі, він продає усі свої цінні речі, щоб дівчина змогла повернути борг. Ася дуже вдячна йому.

Назар виручає Асю

Дарина хвилюється перед засіданням суду, вона хоче, аби Петро був разом із нею, та йому потрібно їхати до Тохи. Він все ж постарається встигнути на суд.

Серіал Школа 14 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 13-03-2019:

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