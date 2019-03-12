Школа: Випускний – 11, 12 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

Український серіал Школа став справжнім хітом, а 3 сезон під назвою "Випускний" б'є рекорди переглядів. 12 березня на каналі "1+1" вийшли 11 і 12 серія стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди!

Продовження серіалу Школа: Випускний дивує глядачів новими інтригами та несподіваними перипетіями. Дізнайтеся, чим цього разу вразив 3 сезон.

Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!

Повірте, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.

Серіал Школа 11 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 12-03-2019:

11 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Тато Назара знайомиться із Танею, він запрошує дівчину у гості разом із батьками. Дівчина хвилюється, що її таємниця скоро буде розкрита, вона хоче якнайшвидше завагітніти, навіть якщо і не від Назара.

Таня і Назар

Про це дівчина ділиться з Євою: школярці не дуже подобається ця ідея, вона радить зізнатися у всьому.

Єва не підтримує Таню

Лола ставить приховану камеру у кімнаті Єви та краде фотографії, на яких дівчина ще у сільській школі. Вона копіює фотографії і роздає їх по всій школі. Єва у розпачі, що її таємниця відкрилася.

Старі фото Єви

Дарина ж хвилюється через суд. Вона пропонує Каті зайняти місце директора, поки та буде у декреті. Катя відмовляється від пропозиції.

Дарина і Петя

Петро вселяє надію у Тоху, що лікар допоможе йому, та хлопець не може прийняти його. Петро засмучується через цю новину

Петро у Тохи

Єва викладає фото Лоли з Данею у чат старшокласників. Ніка шокована побаченим і не хоче розмовляти з подругою. Дані вдається заспокоїти дівчину.

Даня і Ніка

Алекс хоче якнайшвидше розписатися. Та під час розмови Каті із Кариною, вона дізнається, що шлюб між нею і Алексом фіктивний. Жінка повертає каблучку, вона у розпачі.

Катя засмучена

Лола, аби помститися Єві за фотографію, підмінює звичайний чай на напій із зеленкою. Школярка не змогла взяти участь у фотосесії через зелені губи.

Єва

Лола думає, що саме вона замінить її, але агенство відмовилося від співпраці із обома дівчатками. Тим часом Едуард погрожує Лєрі через невиконану обіцянку.

Едуард і Лєра

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12 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Лола залила відео у блог, на якому Таня розповідає, що не вагітна. Назар розходиться із нею. Дівчина звинувачує Єву, але та переконує, що це все через Лолу.

Єва і Таня

Катя приймає пропозицію Дарини і готова стати в.о. директора.

Катя і Юля

Таня ж, аби помститися Назару, непомітно бере його телефон та дзвонить у поліцію із заявою, що школу заміновано. Поліція виявляє, що це з телефону Паші було повідомлено про бомбу. Хлопець не розуміє, як так вийшло. Адже вони фотографувалися і всі речі залишили у класі.

Поліція у школі

Єва вирішує, що розповість правду, аби тільки Паша не постраждав. Тепер Таня оголосила їй війну. Паша вдячний Єві і запрошує її на каву при нагоді.

Випускники ідуть у кафе святкувати останній дзвоник.

Останній дзвоник

Дарині вдалося домовитися із колишнім учнем та провідним хірургом про консультацію для Тохи. Петя дуже вдячний їй. Лікар дає надію, що Тоха ходитиме.

Петя і Дарина

Лола не хоче вступати до ВНЗ, а планує розвивати свій блог. Єва ж змінює пароль від акаунту двоюрідної сестри за допомогою хакерів. Лола дізнається, що її блог вкрали. Дівчина у відчаї, адже це справа її життя.

Лола у відчаї

Єва хоче продати блог Лоли за велику суму, а тим часом її вітчим оформлює документи про продаж квартири за спиною у Лєри.

Єва

Катя ж погоджується розписатися із Алексом заради того, щоб він міг бути із своїм сином.

Серіал Школа 12 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 12-03-2019:

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