На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Школа: Випускний – 11, 12 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
- 748
Український серіал Школа став справжнім хітом, а 3 сезон під назвою "Випускний" б'є рекорди переглядів. 12 березня на каналі "1+1" вийшли 11 і 12 серія стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди!
Продовження серіалу Школа: Випускний дивує глядачів новими інтригами та несподіваними перипетіями. Дізнайтеся, чим цього разу вразив 3 сезон.
Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!
Повірте, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.
Серіал Школа 11 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 12-03-2019:
11 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ
Тато Назара знайомиться із Танею, він запрошує дівчину у гості разом із батьками. Дівчина хвилюється, що її таємниця скоро буде розкрита, вона хоче якнайшвидше завагітніти, навіть якщо і не від Назара.
Про це дівчина ділиться з Євою: школярці не дуже подобається ця ідея, вона радить зізнатися у всьому.
Лола ставить приховану камеру у кімнаті Єви та краде фотографії, на яких дівчина ще у сільській школі. Вона копіює фотографії і роздає їх по всій школі. Єва у розпачі, що її таємниця відкрилася.
Дарина ж хвилюється через суд. Вона пропонує Каті зайняти місце директора, поки та буде у декреті. Катя відмовляється від пропозиції.
Петро вселяє надію у Тоху, що лікар допоможе йому, та хлопець не може прийняти його. Петро засмучується через цю новину
Єва викладає фото Лоли з Данею у чат старшокласників. Ніка шокована побаченим і не хоче розмовляти з подругою. Дані вдається заспокоїти дівчину.
Алекс хоче якнайшвидше розписатися. Та під час розмови Каті із Кариною, вона дізнається, що шлюб між нею і Алексом фіктивний. Жінка повертає каблучку, вона у розпачі.
Лола, аби помститися Єві за фотографію, підмінює звичайний чай на напій із зеленкою. Школярка не змогла взяти участь у фотосесії через зелені губи.
Лола думає, що саме вона замінить її, але агенство відмовилося від співпраці із обома дівчатками. Тим часом Едуард погрожує Лєрі через невиконану обіцянку.
Читайте також: Найцікавіше про головних акторів Школи
12 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ
Лола залила відео у блог, на якому Таня розповідає, що не вагітна. Назар розходиться із нею. Дівчина звинувачує Єву, але та переконує, що це все через Лолу.
Катя приймає пропозицію Дарини і готова стати в.о. директора.
Таня ж, аби помститися Назару, непомітно бере його телефон та дзвонить у поліцію із заявою, що школу заміновано. Поліція виявляє, що це з телефону Паші було повідомлено про бомбу. Хлопець не розуміє, як так вийшло. Адже вони фотографувалися і всі речі залишили у класі.
Єва вирішує, що розповість правду, аби тільки Паша не постраждав. Тепер Таня оголосила їй війну. Паша вдячний Єві і запрошує її на каву при нагоді.
Випускники ідуть у кафе святкувати останній дзвоник.
Дарині вдалося домовитися із колишнім учнем та провідним хірургом про консультацію для Тохи. Петя дуже вдячний їй. Лікар дає надію, що Тоха ходитиме.
Лола не хоче вступати до ВНЗ, а планує розвивати свій блог. Єва ж змінює пароль від акаунту двоюрідної сестри за допомогою хакерів. Лола дізнається, що її блог вкрали. Дівчина у відчаї, адже це справа її життя.
Єва хоче продати блог Лоли за велику суму, а тим часом її вітчим оформлює документи про продаж квартири за спиною у Лєри.
Катя ж погоджується розписатися із Алексом заради того, щоб він міг бути із своїм сином.
Серіал Школа 12 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 12-03-2019:
Дивіться також: 9 і 10 серія нового сезону Школи
-
22:46Citroen представила ідеальне авто для подорожей
-
22:22Надя Дорофєєва заінтригувала фанатів новим фото
-
21:48Чи можна пити воду одразу після тренування
-
21:18Чому Коноплянка розчарував Шальке
-
21:0013 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
20:32Тіна Кароль вразила чуттєвим образом для Vogue
-
20:20Школа: Випускний – 11, 12 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
-
19:55Так виглядають найкрасивіші у світі вулканічні озера
-
19:37Девід Бекхем був шокований: відомого футболіста жорстоко розіграли
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
19:13У мережі показали, як Україну замітає снігом
-
19:00Прикольні привітання з днем народження: смішні побажання українською
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:51Чим корисне грошове дерево для людини
-
18:42Леся Нікітюк похизувалася спокусливим кадром з яхти
-
18:20На ці смартфони варто звернути увагу в 2019 році
-
18:14Джаред Лето заінтригував шанувальників гламурним образом
-
18:00Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Анджеліна Джолі вийшла в світ у весільній сукні
-
17:39Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео
-
17:22Чому не можна спати головою на північ
-
17:15У Британії п'ятеро мам зняли порно, щоб показати правильний секс
-
16:53Ці продукти підвищують сексуальне бажання
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
17:39Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео
-
16:15Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
-
14:15Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?
-
12:5010 дивних професій майбутнього
-
10:13TAYANNA — Як плакала вона: слухайте нову хітову пісню зірки
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
-
13:13Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок
-
12:10Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ
-
10:15Сучасні пісні: найкраща поп-музика за тиждень для вдалого дня
-
07:55Експерти розповіли, як підготувати авто до весни
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 10 березня
-
21:50Голос країни 9 сезон 8 випуск: хто покинув проект після перших вокальних боїв
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)