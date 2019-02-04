Школа: Випускний – новий тизер продовження серіалу шокував українців

На каналі 1+1 вийшов новий тизер українського серіалу "Школа. Випускний", 3 сезон якого вийде на телеекрани вже незабаром. Чим саме здивують творці стрічки – дивіться у шокуючому відео!

Серіал Школа 2 заінтригував фінальним епізодом, який обірвався на найцікавішому, тож шанувальники з нетерпінням чекають продовження. Схоже, що автори стрічки не розчарують глядачів: у новому тизері вони шокували несподіваними сюжетними поворотами!

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Школа 3 сезон

У відеоанонсі продовження Школи ми дізналися, що Лола та Ніка тепер найкращі подруги. При цьому Ніка зустрічається з Данею, і в них все серйозно. Додає пікантності цій ситуації те, що мама дівчини Катерина Андріївна проти їхніх стосунків, а Лола й досі закохана в Даню і намагається приховати свої почуття. Коли ж Ніка наважується на головний крок і опиняється у ліжку з хлопцем – той після ночі з нею розглядає фото Лоли. Відтак, його любов до колишньої спалахує з новою силою. Катерина тим часом дізнається, що Ніка – вагітна. Більше деталей – у відео!

Дивитися онлайн новий тизер серіалу Школа 3 сезон:

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