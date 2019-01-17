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Головні актори серіалу Школа закрутили роман: яскраві фото

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Актори серіалу Школа - фото 1
Актори серіалу Школа

Прихильники серіалу Школа в очікуванні нового сезону запідозрили, що в головних акторів стрічки Ірини Кудашової та Саші Петренка зав'язався роман. То чи справді разом юні зірки?

Ірина Кудашова, яка грає роль Ніки в серіалі Школа, підігріває чутки інтригуючими фото з Олександром Петренком (Паша).

Це цікаво: Коли вийде 3 сезон серіалу Школа

"Жінка створює чоловіка своїми думками про нього. Такі пари видно відразу: дівчина, яка щиро вважає свого обранця найкращим, найсильнішим, найуспішнішим, вірить в кожне його починання. Вірить! Не просто говорить, "Я в тебе вірю, милий", а в голові "Ну який же ідіот", а всім серцем, душею і головою вірить в нього, коли навіть думки немає, що раптом у нього не вийде. У нього не може бути інакше, адже він найкращий – це і є прояв любові. Коли всі сумніваються, а вона поруч і вірить. Вихід такого сценарію очевидний – хлопець може гори звертути!" – підписала свіже спільне фото Ірина.

Шанувальники українського серіалу вже створили чимало галасу в коментарях. На запитання журналістів Ірина Кудашова також відповіла інтригуюче: "Поки не хочу відкривати всі карти. Нехай це буде загадкою для підписників".

При цьому останнім часом світлини з Олександром Петренко в Instagram-акаунті акторки з'являються частіше, аніж з іншими акторами серіалу Школа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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