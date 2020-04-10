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Школа онлайн: фейли та помилки у відеоуроках, які насмішили мережу
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Під час карантину учні мають можливість навчатися та дивитися уроки онлайн. Проте вчителі, які розбирають матеріал дистанційно, допускають помилки. Зібрали для вас усі курйози, які зафіксовані на освітніх відео.
Помилки роблять усі, але коли їх припускаються освітяни, то це сприймається гостріше. Під час відеоуроків "Всеукраїнської школи онлайн" глядачі дуже ретельно стежать за кожним словом та дією педагогів.
І ще: Учитель Всеукраїнської школи онлайн пояснив помилки під час відеоуроків
Ось такі помилки на цей час знайшли в уроках:
- 30,2 – 2,2 = 18. Має бути 28, але це – одруківка, машинальна помилка, якої припустився вчитель.
- Боротьба церкви з эретиками. Безсумнівно, що це теж одруківка, адже правильно – єретики.
- В Антарктиді живуть білі ведмеді. Ні, вони там не живуть, вони мешкають на північному полюсі в Арктиці.
- Ліванська війна. Мова йшла про іншу війну – Лівонську.
- Австралію омиває Атлантичний океан. Насправді – Індійський океан.
- Микола ІІ заснував Київський університет. Ні, мова йшла про Миколу І.
- 33-ім президентом США був Турмен. Машинальна помилка, адже то був Трумен.
А які ще помилки ви помітили?
До теми: National Geographic запустив освітню платформу для школярів та їхніх батьків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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