Серіал Школа: Випускний – 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал 3 сезону

Український серіал Школа: Випускний завершується. Фінальні 15 та 16 серія 3 сезону вийшли 14 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн вирішальні епізоди!

Серіал Школа: Випускний став справжнім хітом телебачення. Фани з нетерпінням чекали розв'язки історії про непрості стосунки батьків / дітей, вчителів / учнів, але такого швидкого завершення не сподівався ніхто.

УВАГА: опис сюжету фінальних серій читайте під відео!

14 березня нам показали дві серії Школи, і це – фінал 3 сезону. Повірте, автори серіалу постаралися на славу. Дізнайтеся, чим закінчився улюблений серіал!

Серіал Школа 15 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 14-03-2019:

15 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Тоха повертається додому! Лікар зміг поставити його на ноги. Хлопець дізнається, що Петя таки пішов із сім'ї, він не хоче і слухати про Дарину та все що з нею зв'язано.

Тоха вдома

Юля ж радіє, що син повернувся додому. Вона вирішує віддати журнал з позакласними заняттями Дарині. Завдяки цьому директорка виграє слухання у суді і справу проти неї закрито. Жінка щаслива. Петі ж пропонують поновитися на службі, адже він розкрив чимало справ за цей період.

Петя і Дарина щасливі

Лола з Данею проводять ніч разом. Макс навідується до сина зранку і схвильований такою поведінкою сина. Даня хоче розповісти усе Ніці, але Лола просить його не робити цього поки.

Даня з Лолою

Тим часом Макс пропонує Лолі квиток до Іспанії та залишитися там разом із братиками. Він не хоче, аби Лола була разом із Данею.

Лола не знає, що їй робити

Алекс приймає пропозицію Євгена і їде до Штатів. Катя ж просить у Алекса розлучення, але він категорично проти.

Катя хоче розірвати фіктивний шлюб

Єва з мамою переїжджають на зйомної оселі, їм допомагає Паша.

Єва з мамою орендували квартиру

Натка, Ася і Назар святкують гарно складене ЗНО з географії, хлопець вдячний Асі за підтримку на тестуванні.

Ася і Ната

Даня підставляє Богдана поліції і того ловлять на гарячому. Він погрожує Дані помстою.

Богдан погрожує Дані

Лола забирає речі від Дані і йде до Паші додому. Хлопець вкотре їй допомагає. Проте дівчина дуже засмучена, адже вона кохає Даню.

Паша підтримує Лолу

Ніка хвилюється через поведінку Дані, мама її підтримує.

Катя заспокоює Ніку

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16 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Лола ночує у Паші, про це дізнається Назар і розповідає всім, що вони знову разом, хоч це і не так. Ніка навідується до Дані і знаходить сережку Лоли.

Ніка бореться за Даню

Вона говорить із дівчиною і та у зізнається, що ночувала з хлопцем. Ніка рішуче налаштована відвоювати Даню, вона вважає, що для Лоли це лише гра.

Лола ж закохана в Даню

Євген прилітає разом із Марком до України і віддає онука. Алекс щасливий, що син нарешті із ним. Він знайомить із малюком батька і Катю.

Алекс з сином

Ася сподівається, що піде разом із Назаром на випускний. Дівчина хвилюється, що її тіло змінюється і її сукня не підходить вже. Та мама рятує ситуацію.

Мама підтримує Асю

Лола разом із Пашею ідуть до квартири дівчини, аби забрати речі. Власники дозволили попрощатися і зібрати речі без їхнього втручання.

Лола вдома

Богдан виходить під заставу. Він хоче помститися Дані. Для цього він купує пістолет і їде на випускний.

Богдан з пістолетом

Ніка готова пробачити Дані ту ніч із Лолою, вона понад усе хоче втримати хлопця.

Ніка хоче бути з Данею

Назар все ж приходить за Асею, він зачарований красою дівчини і вони разом ідуть на випускний.

Назар і Ася

Едуард Пилипович вже погрожує Каті звільненням, та раптом Дарина оголошує, що новим директором стане Катя.

Катя

На випускний вечір приходить і Тоха, він просить пробачення у Соні і вони знову щасливі.

Тоха з Сонею

Лола ж телефонує до аеропорту, аби взяти квиток до Іспанії. Вона не хоче іти на випускний. Та Паша вмовляє дівчину. Цілий вечір Даня з Лолою перетинаються поглядами, закоханим важко стримувати свої почуття.

Лола з Пашею

Катя з Алексом помирилися. Та Макс ж вирішує боротися за Катю. Він не визнає поразки.

Макс

Петя іде на випускний з Юлею, Тоха попросив стосунки батька з Дариною залишити у секреті. Та чоловік хвилюється, Дарині стає погано, схоже, пологи от-от почнуться. Юля з розумінням ставиться до ситуації і наполягає, аби Петя зараз був поруч із Дариною.

Петя і Дарина

Даня ж хоче пояснень від Лоли, він не вірить, що все може так завершитися.

Лола з Данею

Натка ж співає разом із Тохою для випускників та вчителів, мама пишається нею.

Тоха і Натка

Оооох, режисери дали нам безліч причин для роздумів, як же складеться доля героїв у майбутньому!

Школа Випускний 16 серія 3 сезон – дивитись онлайн відео від 14-03-2019:

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