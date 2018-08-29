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Музика із серіалу Школа: українські пісні, які зачарували нас

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Головні героїні серіалу Школа - фото 1
Головні героїні серіалу Школа

Серіал Школа підкорив глядачів. При цьому українцям сподобався не тільки сюжет серіалу, а й музика. Пропонуємо послухати головні саундтреки та пісні зі Школи!

Серіал Школа описує життя сучасної школи та непрості стосунки учнів і викладачів. Головні ролі виконують актори Яна Андреєва, Микита Вакулюк, Ліза Василенко, Олександр Петренко, Вероніка Кудашова, Анна Трінчер, Карина Чернявська, Олег Виговський та Богдан Осадчук.

Тут більше: Найцікавіше про всіх акторів 2 сезону Школи

Як відомо, саундтреком до серіалу Школа є пісня українського гурту Антитіла" (Там, Де Ми Є). Утім, у серіалі лунає й інша музика.

Антитіла – TDME – слухайте музику з серіалу Школа:

Інші пісні з серіалу є не менш цікавими за саундтрек, тож, пропонуємо вам їх послухати.

Пісні із серіалу Школа

У нових серіях 2 сезону Школи звучать ліричні композиції українського гурту Фіолет.

Фіолет – Тиша – слухати онлайн музику з серіалу Школа 2:

Фіолет – Вона моя:

Фіолет і Поліна Республіка – Вітер з півночі:

Також часто лунає мелодія пісень київського гурту Cloudless.

Cloudless – Між Світами:

Cloudless – Небо на Стелі (MalYar remix):

А от у кількох серіях 1 сезону ми чули запальні пісні виконавиці Michelle Andrade.

Michelle Andrade feat. Mozgi – Amor – слухайте музику з серіалу Школа:

Michelle Andrade – Хватит Свистеть – слухайте музику з серіалу Школа:

У серіалі Школа також звучить пісня однієї з акторок, яка була учасницею другого сезону вокального проекту "Голос. Діти", – Анни Трінчер.

Юна співачка грає роль школярки Нати – подруги головної героїні Лоли.

Анна Трінчер – Не бойся:

Дивіться також: Усі серії нового сезону проекту Школа 2

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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