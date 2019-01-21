Серіал Школа 3: перший тизер нового сезону заінтригував українців

Канал 1+1 випустив перший тизер продовження серіалу "Школа. Випускний", 3 сезон якого вийде вже незабаром. Дізнайтеся, що ж чекає нас у продовженні стрічки!

Серіал Школа 2 завершився в жовтні 2018-го, однак фінальний епізод залишив більше запитань, аніж відповідей. Творці стрічки обірвали історію на найцікавішому, тому тепер шанувальників серіалу цікавить, що ж трапилося з улюбленими героями?

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Школа 3 сезон

У першому тизері 3 сезону нам нагадали жахливу пожежу в кінотеатрі, заручниками якої стали учні. Вагітна Дарина Петрівна зуміла відчинити двері та врятувати їх, однак при цьому отримала сильне отруєння... Невідомою залишилися і доля Тохи: чи вдалося йому вижити? Неушкодженими залишилися тільки Ніка, яка разом з Пашею вирушила на пошуки Дані. Більше деталей – у відео!

Дивитися онлайн тизер серіалу Школа 3 сезон:

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