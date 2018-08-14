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Серіал Школа 2 сезон: дивіться новий трейлер про недитячі ігри

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Серіал "Школа. Недитячі ігри" - 2 сезон - фото 1
Серіал "Школа. Недитячі ігри" - 2 сезон

У мережі з'явився трейлер продовження серіалу "Школа. Недитячі ігри". Судячи з відео, 2 сезон популярної телеісторії здивує глядачів несподіваними поворотами та скандалами, тож пристрасті тільки розпалюються!

Як стало відомо, 2 сезон серіалу "Школа" вийде вже наприкінці серпня, тож творці стрічки підігрівають інтерес глядачів новими кадрами. Трейлер продовження телеісторії вразив не тільки новими сюжетними поворотами, а й новими героями!

Це цікаво: Усі актори серіалу Школа 2, які з'являться у продовженні стрічки

У відео нам показали кадри з вагітною Мері – нареченою Алекса, черговим скандалом між Катериною Анатоліївною та Дариною Петрівною, появою переслідувача Ніки в Школі, а ще – поцілунками Лоли та значно старшого від неї хірурга Макса.

Дивіться трейлер продовження серіалу Школа. Недитячі ігри:

Також творці серіалу розкрили ім'я актора, що втілить хлопця, який погрожує Ніці. Ним виявився популярний блогер Данило Черкас, більше відомий як Даня Вегас. Цікаво, що його екранного персонажа також звати Даня.

А от роль успішного хірурга Макса, у якого закохається Лола, зіграє актор В'ячеслав Богушевський, відомий за роллю у стрічці в серіалі "Центральна лікарня". За сюжетом серіалу Школа, Макс виховує сина, який переходить вчитися до 11 класу школи.

Читайте також: Серіал Школа: з'явилися перші подробиці про другий сезон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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