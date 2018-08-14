Серіал Школа 2 сезон: дивіться новий трейлер про недитячі ігри

У мережі з'явився трейлер продовження серіалу "Школа. Недитячі ігри". Судячи з відео, 2 сезон популярної телеісторії здивує глядачів несподіваними поворотами та скандалами, тож пристрасті тільки розпалюються!

Як стало відомо, 2 сезон серіалу "Школа" вийде вже наприкінці серпня, тож творці стрічки підігрівають інтерес глядачів новими кадрами. Трейлер продовження телеісторії вразив не тільки новими сюжетними поворотами, а й новими героями!

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У відео нам показали кадри з вагітною Мері – нареченою Алекса, черговим скандалом між Катериною Анатоліївною та Дариною Петрівною, появою переслідувача Ніки в Школі, а ще – поцілунками Лоли та значно старшого від неї хірурга Макса.

Дивіться трейлер продовження серіалу Школа. Недитячі ігри:

Також творці серіалу розкрили ім'я актора, що втілить хлопця, який погрожує Ніці. Ним виявився популярний блогер Данило Черкас, більше відомий як Даня Вегас. Цікаво, що його екранного персонажа також звати Даня.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 13 Сер 2018 р. о 8:08 PDT

А от роль успішного хірурга Макса, у якого закохається Лола, зіграє актор В'ячеслав Богушевський, відомий за роллю у стрічці в серіалі "Центральна лікарня". За сюжетом серіалу Школа, Макс виховує сина, який переходить вчитися до 11 класу школи.

Допис, поширений #Школа ♥ Офіційна сторінка (@top.school) 19 Лип 2018 р. о 3:16 PDT

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