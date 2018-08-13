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Серіал Школа 2 сезон: точна дата, коли чекати продовження серіалу

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Серіал Школа - дата виходу 2 сезону - фото 1
Серіал Школа - дата виходу 2 сезону

Творці українського серіалу Школа оголосили, коли вийде продовження телеісторії. Перший сезон завершився ще в лютому 2018-го, а ось тепер стало відома точна дата виходу Школи 2! Дізнайтеся, коли серіал повернеться на екрани.

Серіал Школа підкорив глядачів цікавим сюжетом про життя сучасної школи, підлітків, їхні взаємини з вчителями та батьками. Ця тема виявилася наскільки близькою українцям, що зібрала біля екранів цілі сім'ї. Мільйони переглядів та не менше фанів по всій Україні переконали творців Школи зняти продовження історії. І ми вже знаємо, коли вийде 1 сезон!

Це цікаво: Усі актори серіалу Школа 2, які з'являться у продовженні стрічки

Нагадаємо, що 1 сезон популярного серіалу стартував наприкінці січня 2018-го і перші два тижні телеканал показував по дві серії щовечора. Однак з 29 січня 1+1 вирішив випускати по одній серії. Заключна 30 серія першого сезону вийшла на екрани 15 лютого.

Дата виходу серіалу Школа 2

"1+1 продакшн" оголосив, що глядачі знову зустрінуться з улюбленими героями Школи за лічені дні! Перша серія телеісторії вийде на екран у понеділок, 27 серпня 2018 року, о 20:30. Традиційно епізоди показуватимуть з понеділка по четвер.

Поки ми в очікуванні виходу серіалу – дивіться онлайн 1 сезон серіалу Школа:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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