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Шкіряний OPPO Find X2 Pro пройшов тест на міцність: чохол дуже потрібен?
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Представлений у березні OPPO Find X2 Pro потрапив до рук відомого техноблогера Зака Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything за традицією почав своє знайомство з флагманом китайської компанії не з вивчення технічних характеристик, а з його перевірки на міцність.
На тест до блогера потрапив OPPO Find X2 Pro у помаранчевому кольорі із задньою кришкою зі штучної шкіри.
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Цей матеріал виявився не настільки стійким до подряпин, як скло. Його досить легко пошкодити гострими предметами, а ось при контакті з ключами й іншим дріб'язком помітних слідів на кришці не залишається.
На екран смартфона "з коробки" наклеєна захисна плівка, яка легко дряпається. Зате прикриває дисплей загартоване скло Gorilla Glass 6, яке пошкодити значно складніше. Але навіть якщо його сильно подряпати, сканер відбитків пальців, вбудований в екран, продовжує нормально працювати.
При згинанні металевий корпус OPPO Find X2 Pro злегка гнеться, але відразу повертається у вихідне положення. Таким чином, смартфон успішно пройшов тест на міцність.
Утім, для збереження товарного вигляду ми наполегливо рекомендуємо носити захисний чохол, аби покриття зі штучної шкіри не понищилось за час експлуатації.
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