Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Шкіряний OPPO Find X2 Pro пройшов тест на міцність: чохол дуже потрібен?

  • 7
OPPO Find X2 Pro гідно пройшов тест на міцність - фото 1
OPPO Find X2 Pro гідно пройшов тест на міцність

Представлений у березні OPPO Find X2 Pro потрапив до рук відомого техноблогера Зака ​​Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything за традицією почав своє знайомство з флагманом китайської компанії не з вивчення технічних характеристик, а з його перевірки на міцність.

На тест до блогера потрапив OPPO Find X2 Pro у помаранчевому кольорі із задньою кришкою зі штучної шкіри.

Це цікаво: Xiaomi назвала графік виходу глобальної версії MIUI 12: коли оновлять ваш смартфон?

Цей матеріал виявився не настільки стійким до подряпин, як скло. Його досить легко пошкодити гострими предметами, а ось при контакті з ключами й іншим дріб'язком помітних слідів на кришці не залишається.

На екран смартфона "з коробки" наклеєна захисна плівка, яка легко дряпається. Зате прикриває дисплей загартоване скло Gorilla Glass 6, яке пошкодити значно складніше. Але навіть якщо його сильно подряпати, сканер відбитків пальців, вбудований в екран, продовжує нормально працювати.

При згинанні металевий корпус OPPO Find X2 Pro злегка гнеться, але відразу повертається у вихідне положення. Таким чином, смартфон успішно пройшов тест на міцність.

Утім, для збереження товарного вигляду ми наполегливо рекомендуємо носити захисний чохол, аби покриття зі штучної шкіри не понищилось за час експлуатації.

Читайте також: Щось новеньке: AnTuTu склала рейтинг потужності мобільних процесорів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4855
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1387
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2310938
Загрузка...
Новини