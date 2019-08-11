6 випадків, коли обов'язково потрібно випити води

Загальновідомо, що воду пити потрібно, але велике значення має і те, коли це робиться. За словами лікарів, є випадки, коли перше, що потрібно зробити, – це поповнити водний баланс організму. Розповідаємо про такі випадки!

Перш за все, відзначають експерти, з пиття води слід починати кожен свій день, тому пийте воду після пробудження. Така звичка сприяє активнішим метаболічним процесам, виведенню токсинів з організму. До речі, пити воду в цьому випадку краще не холодну, а теплу або кімнатної температури.

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Також медики рекомендують випивати склянку води перед їжею – подібний прийом захищає від переїдання. Воду корисно пити за 30 хвилин до їди.

Крім того, краще випити води в тому випадку, коли раптом розігрався апетит і хочеться чогось неодмінно дуже насиченого, калорійного та шкідливого. Фахівці відзначають, що дуже часто для поповнення запасів вологи організм "вимагає" у свого власника саме їжі. Перед її спокусою встояти значно складніше, і у шлунку більше шансів отримати бажане.

Поповнюйте водний баланс регулярно

Крім цього, слід пити воду до і після тренування, а також важкої роботи та занять, що вимагають великого фізичного напруження. При інтенсивній фізичній активності з організму виводиться багато вологи – її обов'язково потрібно заповнити.

Головне, не випивати залпом відразу великий обсяг води, це може спровокувати спазми шлунку, – порадили лікарі.

Ще один випадок, що вимагає пиття води, – хвороба. Збільшення споживаної рідини активізує виведення небажаних компонентів, утворених при "зіткненні" в організмі збудників хвороби з імунними клітинами.

Відчуваєте втому і падіння тонусу? Випийте води – цей спосіб допомагає пережити відсутність можливості для повноцінного відпочинку. Пиття води забезпечує приплив кисню до мозку і таким чином бадьорить.

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