Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 9 червня: в Україні виявлено 27 856 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 394 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 66 166 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 27 856 Одужали 12 412 Померли 810

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 729) та в місті Києві (3 523). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 175 Волинська область 1 113 Дніпропетровська область 971 Донецька область 235 Житомирська область 935 Закарпатська область 1 425 Запорізька область 499 Івано-Франківська область 1 602 Кіровоградська область 562 Київ 3 523 Київська область 1 836 Львівська область 2 211 Луганська область 54 Миколаївська область 309 Одеська область 1010 Полтавська область 274 Рівненська область 2 094 Сумська область 198 Тернопільська область 1 305 Харківська область 1 305 Херсонська область 179 Хмельницька область 518 Чернівецька область 3 729 Черкаська область 490 Чернігівська область 304

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 9-06-2020:

Захворіли 7 200 739 Одужали 3 537 829 Померли 408 767 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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