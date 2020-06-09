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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 9 червня: в Україні виявлено 27 856 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня - фото 408924

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 394 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 66 166 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 27 856
Одужали 12 412
Померли 810

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 729) та в місті Києві (3 523). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 175

Волинська область

 1 113

Дніпропетровська область

 971

Донецька область

 235

Житомирська область

 935

Закарпатська область

 1 425

Запорізька область

 499

Івано-Франківська область

 1 602

Кіровоградська область

 562

Київ

 3 523

Київська область

 1 836

Львівська область

 2 211

Луганська область

 54

Миколаївська область

 309

Одеська область

 1010

Полтавська область

 274

Рівненська область

 2 094

Сумська область

 198

Тернопільська область

 1 305

Харківська область

 1 305

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 518

Чернівецька область

 3 729

Черкаська область

 490

Чернігівська область

 304

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 9-06-2020:

Захворіли 7 200 739
Одужали 3 537 829
Померли 408 767

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 9 червня - фото 408705

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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