Шість способів розблокування: Xiaomi показала новий смарт-замок

На конференції для розробників 2018 MIDC Xiaomi AIOT в Пекіні компанія представила дверний смарт-замок MIjia Smart Door Lock.

Це не перший подібний гаджет від китайського виробника, але показаний пристрій помітно виділяється на тлі попередників. Крім оновленого дизайну новинка отримала відразу шість різних способів відкриття.

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MIjia Smart Door Lock встановлюється на двері, як і будь-який інший замок, але пропонує значно більше можливостей для розблокування та входу до квартири або будинку. У ньому використовується надійний інтелектуальний механізм блокування C-класу, який підтримує такі способи відкриття:

сканування відбитка пальця;

введення пароля;

використання NFC-мітки;

розблокування по Bluetooth;

відкриття класичним ключем;

через мобільний додаток.

Замок можна відкрити шістьма способами

За запевненням виробника, у замку використовується сім датчиків, що відповідають за безпеку, і понад десяток різних технологій для забезпечення повного захисту від сторонніх.

Смарт-замок MIjia Smart Door Lock надійде в продаж 5 грудня.

Крім того, під час конференції Xiaomi оголосила про співпрацю з IKEA, у рамках якої всі прилади освітлення останньої, що підтримують інтелектуальне керування, вже в грудні навчаться працювати з Xiaomi IoT, і ними можна буде управляти через мобільний додаток Mijia App.

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