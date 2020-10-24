5 причин регулярно їсти шпинат

Шпинат – вельми корисна зелень. Цей продукт рекомендується їсти свіжим, додаючи у різні страви, наприклад, салати. Не менш корисним є і заморожений шпинат. Якими саме властивостями він володіє, розповімо у нашому матеріалі.

Додайте до свого раціону шпинат, і організм буде лише вдячним вам. Розповідаємо, чому ж слід регулярно їсти цю зелень.

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1. У шпинаті багато заліза. Шпинат – одне з найкращих джерел заліза. Він необхідний людині для повноцінного кровотворення, очищення організму. У 100 грамів продукту міститься 3,5 мг заліза.

2. Шпинат дуже смачний. Шпинат називають королем овочів завдяки своїм корисним властивостям. Він дозволяє стимулювати діяльність підшлункової залози, кишківника, наситити організм вітаміном А, В і С. При цьому він вкрай смачний, тому буде не зайвим поповнити ним раціон. Поїдати можна як свіже листя, так і сушити його, відварювати, заморожувати або вже купувати заморожене.

3. Шпинат корисний для краси. Корисні властивості шпинату поширюються і на шкіру, а також красу волосся. У продукті є багато вітаміну Е, необхідного для жіночого організму, зволоження шкіри, додання їй пружності, еластичності та краси. Його можна не тільки їсти, а й додавати у різні маски й інші засоби для домашнього догляду.

4. Шпинат допомагає очищати організм. Зелень допомагає в очищенні організму, нормалізації роботи шлунка й інших систем шлунково-кишкового тракту. Детоксикація необхідна кожній людині. Ідеально у таких цілях додавати шпинат у смузі. Ось один з рецептів: змішати у блендері 2 банани, 300 мл води, пучок листя шпинату та половинку лимона.

5. Шпинат допомагає схуднути. У зелені міститься неймовірно величезна кількість амінокислот, необхідних для розгону швидкості обміну речовин. До того ж у складі трави є білок, що теж додасть ситості без вживання жирного м'яса.

Додайте до свого раціону шпинат, аби бути здоровими та красивими!

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