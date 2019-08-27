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Шість популярних країн, в яких вас можуть посадити за ґрати через користування інтернетом
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Згідно з даними аналітичного центру Freedom House, свобода інтернету неухильно обмежується в усьому світі. Цензура поширюється на всі ресурси: від соціальних мереж до пошукових систем. При цьому багато країн з найбільш суворими правилами не втрачають популярності серед туристів.
Експерт з цифрової конфіденційності в NordVPN Даніель Маркусон вважає, що напередодні подорожі розумно перевірити, які в тій чи іншій країні діють обмеження на інтернет, чи можна їх обійти, і що за це буде. Зрозуміло, що без VPN тут не обійтися, однак варто пам'ятати, що в багатьох місцях технологія хоч і не заборонена, але вважається небажаною і навіть незаконною.
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Отже, представляємо шість країн, де діють досить жорсткі правила, що обмежують свободу в інтернеті.
1.Китай
Ця країна є світовим лідером в області інтернет-цензури. Всі VPN, що використовуються в Китаї, повинні відповідати державним нормам. Проте, досить складно зрозуміти місцеві закони, адже у багатьох випадках на них просто "закривають очі". Так чи інакше, ми не знайшли загальнодоступну інформацію про іноземців, які зіштовхнулися з більш-менш серйозними проблемами при використанні VPN.
2. Туреччина
Туреччина недавно зробила крутий поворот до авторитаризму. За останні кілька років багато веб-сайтів або додатків були заблоковані, а незалежні журналісти опинилися у в'язниці. Навіть такі гіганти, як Вікіпедія, Twitter і Facebook відчувають в Туреччині проблеми з цензурою. Як і очікувалося, люди почали використовувати VPN, що в підсумку призвело до заборони VPN.
3. ОАЕ
З одного боку, VPN в Арабських Еміратах не є незаконним, якщо технологія не використовується для порушення закону. З іншого боку, країна заборонила багато сайтів, і в минулому навіть Skype був заборонений. У зв'язку з чим виникає питання: чи є відвідування сайту або використання служби, заблокованої державою, злочином? І якщо уряд звинувачує вас у використанні VPN у злочинних цілях, як ви можете довести, що ви не винні, адже немає ніяких наслідків?! У результаті суворість законів ОАЕ сильно обмежує використання анонімайзерів.
4. Іран
Популярність Ірану серед іноземних туристів тільки набирає обертів. Однак, варто знати, що місцева влада піддала цензурі багато популярних глобальних веб-сайтів. Під час виборів або політичних заворушень Іран обмежує доступ до Інтернету по всій країні, що ускладнює спілкування та зв'язок. Не дивно, що законно можна використовувати тільки схвалені урядом VPN, які надають владі можливості цензури та стеження.
5. Єгипет
Відомо, що громадянам Єгипту заборонено відвідувати деякі веб-сайти. Ця тенденція протягом останніх кількох років тільки посилюється. Численні міжнародні та навіть місцеві джерела інформації заблоковані. VPN, зрозуміло, робить інтернет доступнішим. Однак останнім часом часто ходять розмови про заборону використання технології.
6. В'єтнам
В'єтнам відомий як одна з найбільш дружніх країн світу. Він користується величезною популярністю серед іноземців. Однак держструктури стежать практично за всіма користувачами інтернету, а туристи часто потрапляють в поле зору місцевих спецслужб.
Тепер ви знаєте, в яких країнах слід бути обережнішими, користуючись інтернетом під час відпустки. Цілком імовірно, що заздалегідь вам потрібно буде вивчити, які сайти не бажано відвідувати, аби не мати проблем з місцевою владою.
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