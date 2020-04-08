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Шість місяців тренувань: ось чому важко бути власником собаки (відео)

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Кумедне відео з собакою - фото 1
Кумедне відео з собакою

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, адже важко знайти вірніших та добрих істот. Але навіть вони інколи засмучують своїх господарів. А пухнастий герой цього ролика просто йде проти системи!

На платформі Reddit користувач з ніком Jwetster поділився красномовним відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке стрімко набрало популярність. За лічені години допис побачили понад 179 тисяч разів!

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А все тому, що на ролику собака демонструє результати тренувань упродовж 6 місяців. Можна оцінити всього одну вправу: стрибки через перепони, але це того варте. Або ні. Здається, у цей момент всі власники собак поспівчували господарю цього улюбленця.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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