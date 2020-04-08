Шість місяців тренувань: ось чому важко бути власником собаки (відео)

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, адже важко знайти вірніших та добрих істот. Але навіть вони інколи засмучують своїх господарів. А пухнастий герой цього ролика просто йде проти системи!

На платформі Reddit користувач з ніком Jwetster поділився красномовним відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке стрімко набрало популярність. За лічені години допис побачили понад 179 тисяч разів!

І ще: Крижана куля і коти: відео з веселим пранком над улюбленцями

А все тому, що на ролику собака демонструє результати тренувань упродовж 6 місяців. Можна оцінити всього одну вправу: стрибки через перепони, але це того варте. Або ні. Здається, у цей момент всі власники собак поспівчували господарю цього улюбленця.

Читайте також: Як зламати кота: простий трюк з картами (відео)