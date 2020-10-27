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Шимпанзе обирають друзів так само як і люди: як саме?

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Шимпанзе - фото 1
Шимпанзе / nytimes

Люди в літньому віці, як правило, вважають за краще спілкуватися з невеликим колом близьких людей, а не шукати нових знайомств. При цьому особливо цінуються позитивні, легкі і безконфліктні відносини. Вважалося, що така поведінка властива тільки людині.

Нове дослідження американських фахівців показало, що це не так.

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Спільне дослідження психологів і приматологів з Гарвардського університету (США) показало, що люди похилого віку і похилі шимпанзе керуються одними і тими ж принципами при виборі друзів. Результати дослідження опубліковані в журналі Science. Дослідники проаналізували 78 тисяч годин спостережень за шимпанзе, проведених в період з 1995 по 2016 рік у Національному парку Кібале в Уганді. Вчені спостерігали за соціальними взаємодіями 21 самця шимпанзе у віці від 15 до 58 років.

Як виявилося, шимпанзе демонструють приблизно таку ж поведінку, що і літні люди. Зокрема, похилі примати воліли проводити більше часу з тими шимпанзе, яких знали протягом багатьох років. При цьому велике значення мала взаємність. Також літні особини проводили багато часу на самоті, а вибираючи коло спілкування, прагнули уникати негативної взаємодії і конфліктів.

Шимпанзе обирають друзів так само як і люди: як саме? - фото 432157

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Джерело: phys
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