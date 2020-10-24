Що треба знати, перш ніж завести собаку

Поява цуценя в будинку – дуже важлива подія. Тепер всі ваші зусилля мають бути спрямовані на його правильне вирощування та утримання.

Про годування

Пам'ятайте: ваш собака виглядає так, як він харчується. Годувати домашнього вихованця їжею зі свого столу ветеринари не рекомендують, оскільки це може привести до серйозних порушень в роботі травного тракту. Постійно купувати дешевий сухий корм – також ідея далеко не найкраща: у тварини можуть відмовити нирки. Оптимальний вибір – дорогі корми від перевірених виробників.

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Місце для сну і відпочинку

Місце цуценя, та й дорослого собаки, треба організувати в зручному куточку: не на проході, не біля батареї і не біля дверей (вхідних, балконних), переважно подалі від тих місць, де часто ходять, там, де він зможе відпочити і його не турбуватимуть. Плетені кошики, а також красиві лежанки, виглядають красиво, але щеня швидко розгризе кошик на окремі прутики і їх частини потрапивши в організм цуценя, можуть зашкодити йому. Поки малюк не зрозуміє, що не треба їсти те, на чому спиш, спальним місцем може бути матрацик, килимок, а зверху наволочка.

Про здоров'я

Більшість собак рано чи пізно стикається з проблемами зі здоров'ям. Причини можуть бути різні: починаючи з вікових змін і закінчуючи наслідками неправильного харчування. Нерідко ветеринарний догляд потрібен через застуду, травми, інфекції. Якщо тварина захворіла, не варто відкладати візит до лікаря. Профілактика захворювань – додатковий пункт витрат. Якщо ви вирішили взяти цуценя, щоб уникнути проблем зі здоров'ям його потрібно вакцинувати.

Про виховання

Кожну собаку потрібно виховувати з перших днів. Знання основних команд допоможе в майбутньому уникнути проблем з твариною. Якщо ви взяли дорослу собаку, не поспішайте розслаблятися: найчастіше такий вихованець також потребує виховання. Робити це можна самостійно або відвідати спеціальні курси.

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