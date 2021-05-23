"Шикарний вид ззаду": Леся Нікітюк спокусила мережу знімком з пікантного ракурсу

Українська шоувумен Леся Нікітюк часто тішить підписників жаркими кадрами, демонструючи ідеальну фігуру з різних ракурсів. Тож зірка телеекранів продовжує епатувати мережу, і в цей раз вона сфотографувалася з пікантного ракурсу.

Так, Леся Нікітюк опублікувала в Instagram два знімки, якими показала різницю, на її думку, у сприйнятті чоловіками та жінками. На першому кадрі телеведуча робить селфі біля дзеркала і позує в білому топі і світлих джинсах з високою посадкою. Ефектний макіяж зроблений з акцентом на губи.

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На задньому плані можна побачити друга Леді Ле, блогера і телеведучого Євгена. Він і зробив другий, гарячий кадр, показавши свій чоловічий погляд на Лесю. Чоловік сфотографував сідниці Нікітюк крупним планом.

"Що бачу я VS що бачить він", – підписала серію фото ведуча.

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