15-річна донька Моніки Белуччі у бікіні підірвала мережу

Донька Моніки Белуччі у бікіні підкорила світ моди. Шанувальники у захваті від красуні!

15-літня дочка італійської супермоделі та акторки Моніки Белуччі та актора Венсана Касселя Дева знялася в рекламній кампанії для італійського будинку моди Dolce & Gabbana. Це стало першою професійною фотосесією дівчини у купальнику.

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Відповідні знімки були оприлюднені на фан-акаунті Деви Кассель в соціальній мережі Instagram.На фото 15-річна Дева позує на італійському озері Комо на яхті червоного кольору. Вона одягнена в бікіні з плавками асиметричного крою і квітковим принтом. Дівчина виглядає дуже ефектно і явно не поступається красою своїй знаменитій матері.

Крім того, Дева Кассель знялася для Dolce & Gabbana разом з батьком. На рекламних знімках вона одягнена в коротку ніжно-рожеву мереживну сукню, а Венсан Кассель в сорочку під колір вбрання вродливої доньки.

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