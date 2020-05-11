Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг

  • 112
Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

12 травня в Україні очікується кардинальна зміна погодних умов, тож після порції весняного тепла варто готуватись до зниження температури та серйозних опадів.

12 травня, у вівторок, через атмосферний фронт в Україну прийде похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт

За її словами, мокрий сніг варто очікувати у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях, а в Карпатах навіть хуртовини та снігопади.

"Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру. У північних областях України, у Центрі, а в другій половині дня на Півдні, очікуються дощі. У зоні фронту гримітимуть місцями грози. Адже холодне повітря, просуваючись вглиб, все ж нагріватиметься і тому тут сніг малоймовірний. Проте похолодання, яке поширює в тилу атмосферний фронт, насувається. Температура повітря завтра вдень знизиться у західних областях України після сьогоднішніх +26+28 градусів до +13+17 градусів! У більшості областей 12-го травня передбачається +17+21 градусів, на Сході та Півдні до +22+25 градусів", додала вона.

via GIPHY


У Києві 12 травня також пройдуть дощі, можливі грози та сильний вітер, а температура повітря опуститься до позначок до +19+20. Однак вже 13 травня варто готуватись до серйознішого похолодання до +13+14, зате без опадів.

Читайте також: На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1133
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 750
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2282330
Загрузка...
Новини