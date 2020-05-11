Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг

12 травня в Україні очікується кардинальна зміна погодних умов, тож після порції весняного тепла варто готуватись до зниження температури та серйозних опадів.

12 травня, у вівторок, через атмосферний фронт в Україну прийде похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За її словами, мокрий сніг варто очікувати у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській областях, а в Карпатах навіть хуртовини та снігопади.



"Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру. У північних областях України, у Центрі, а в другій половині дня на Півдні, очікуються дощі. У зоні фронту гримітимуть місцями грози. Адже холодне повітря, просуваючись вглиб, все ж нагріватиметься і тому тут сніг малоймовірний. Проте похолодання, яке поширює в тилу атмосферний фронт, насувається. Температура повітря завтра вдень знизиться у західних областях України після сьогоднішніх +26+28 градусів до +13+17 градусів! У більшості областей 12-го травня передбачається +17+21 градусів, на Сході та Півдні до +22+25 градусів", – додала вона.



У Києві 12 травня також пройдуть дощі, можливі грози та сильний вітер, а температура повітря опуститься до позначок до +19+20. Однак вже 13 травня варто готуватись до серйознішого похолодання до +13+14, зате без опадів.

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