Шибайголова: тизер та дата виходу третього сезону

У мережі з'явився перший тизер третього сезону серіалу "Шибайголова", а також дата виходу продовження.

Таїландський підрозділ стрімінгового сервісу Netflix потішив фанатів та випустив промо до нового сезону серіалу "Шибайголова" від Marvel. До того ж, творці нарешті розкрили дату прем'єри нових епізодів. за попередньою інформацією, весь третій сезон з'явиться на Netflix вже 19 жовтня.

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"Я краще помру як Шибайголова, аніж буду жити як Метт Мердок", – заявляє у тизері головний герой, змушуючи фанатів мізкувати над чим над тим, що ж чоловік робитиме далі.

До слова, сюжет нового сезону поки залишається у таємниці, а відео демонструє лише побитого Шибайголову.

Шибайголова: тизер третього сезону дивитись онлайн:

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