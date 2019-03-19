Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка

Автор серії картин "Квантовий стрибок Шевченка" намалював українського поета у вигляді тварин з Червоної книги. Дивіться, що у нього вийшло.

На прохання гуманістичного руху UAnimals автор виставки підготував серію робіт про види червонокнижних тварин, які зникають в Україні.

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Цього разу Гріхів зобразив українського поета і письменника у вигляді чотирьох тварин, які знаходяться в Червоній книзі України:

рись, якої на території країни залишилося менш як 400 особин;

карпатського тритона, який існує тільки в українських горах;

бурого ведмедя, якого сьогодні в Україні залишилося всього 250 особин;

лося, якого намагаються виключити з Червоної книги України.

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