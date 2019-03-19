Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка

  • 17
Квантовий стрибок Шевченка - фото 1
Квантовий стрибок Шевченка

Автор серії картин "Квантовий стрибок Шевченка" намалював українського поета у вигляді тварин з Червоної книги. Дивіться, що у нього вийшло.

На прохання гуманістичного руху UAnimals автор виставки підготував серію робіт про види червонокнижних тварин, які зникають в Україні.

І ще: Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія

Цього разу Гріхів зобразив українського поета і письменника у вигляді чотирьох тварин, які знаходяться в Червоній книзі України:

  • рись, якої на території країни залишилося менш як 400 особин;
  • карпатського тритона, який існує тільки в українських горах;
  • бурого ведмедя, якого сьогодні в Україні залишилося всього 250 особин;
  • лося, якого намагаються виключити з Червоної книги України.
Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка - фото 315527
Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка - фото 315528
Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка - фото 315529
Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка - фото 315530

До теми: Цей художник малює не просто картини, а справжні головоломки

Джерело: bird in flight
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • Вчора, 12:13
  • 1806
Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
  • Вчора, 14:15
  • 245
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Україна Мистецтво