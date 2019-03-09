Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія

Тарас Шевченко був не лише письменником, а й талановитим художником та обличчям українського народу. Його твори актуальні й досі. Подивіться, як живе Шевченко в сучасних ілюстраціях молодих художників. Йому б сподобалося!

Тарас Шевченко автор віршів, поем, повістей, балад та понад тисячі картин. Іменем письменника названо 164 населених пункти в Україні. Слова відомого українського письменника закарбовані не лише у граніті, але й у пам'яті не одного покоління. А тепер ще й з'явився тренд – ілюстрації молодих художників, на яких зображений сучасний Шевченко.

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