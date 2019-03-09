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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія

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Сучасний Тарас Шевченко

Тарас Шевченко був не лише письменником, а й талановитим художником та обличчям українського народу. Його твори актуальні й досі. Подивіться, як живе Шевченко в сучасних ілюстраціях молодих художників. Йому б сподобалося!

Тарас Шевченко автор віршів, поем, повістей, балад та понад тисячі картин. Іменем письменника названо 164 населених пункти в Україні. Слова відомого українського письменника закарбовані не лише у граніті, але й у пам'яті не одного покоління. А тепер ще й з'явився тренд – ілюстрації молодих художників, на яких зображений сучасний Шевченко.

Читайте також: Будь, як Шевченко! Правила життя українського генія

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312611

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312612

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312614

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312615

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312616

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312617

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312618

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312619

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312620

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312621

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312622

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312623

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312624

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312625

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312626

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312627

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312628

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312629

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312630

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312631

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312632

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312633

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312634

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312635

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312636

Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія - фото 312637

І ще: Тарас Шевченко – біографія, особисте життя і цікаві факти про Кобзаря

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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