Цей художник малює не просто картини, а справжні головоломки

Не просто картини

Психоделічні малюнки індонезійського художника підкорили мережу. Подивіться, які ці картини яскраві та вигадливі.

Ілюстратор малює не заради свого задоволення, а щоб побороти панічні розлади й практикувати усвідомленість.

Індонезійський художник Fatchurofi з портового міста Семаранг в центральній частині острова Ява віддалено працює арт-директором в дизайн-агентстві в Джакарті, а також є фріланс-ілюстратором.

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Серед його робіт, які він створює вже понад 10 років, в основному обкладинки альбомів та дизайн одягу.

Моє мистецтво про втечу від напруги й вимог повсякденному житті, про те, як поглянути на самого себе. Воно про те, щоб вкласти глибину свідомості в прості, плоскі ілюстрації, –пояснює художник.

Він знаходить натхнення в буддистських, індуїстських і середньовічних малюнках, вивченні місцевих традицій і психоделічній музиці.

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