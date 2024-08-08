Шевченко, Ребров і Усик: відомі українські особистості взяли участь у благодійному матчі

У Києві відбувся благодійний футбольний матч з військовими 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія". Участь у заході взяли деякі відомі особистості, зокрема представники української футбольної спільноти.

У благодійному футбольному матчі взяли участь колишні гравці Динамо Київ, а наразі президент УАФ та головний тренер збірної України – Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

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Захід відбувся з метою зібрати гроші на допомогу 13-й бригаді НГУ "Хартія".

Наша команда "Хартія", небайдужі спортсмени і люди культури, нарешті зібралися в одному місці в один час. В Києві. Це було непросто… Важливо, що 5,2 млн грн йдуть на 13-ту бригаду НГУ "Хартія", яка воює в Харківській області. І воює добре, – зазначив Віталій Сич, головний редактор "NV".

Окрім Шевченка та Реброва, участь у благодійному футбольному матчі взяли боксер та абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, музикант Святослав Вакарчук та письменник і співак Сергій Жадан.

Зіграв з друзями в благодійному матчі, щоб зібрати кошти на реабілітацію бійцям 13-Ї бригади НГУ "Хартія", – написав Шевченко у фейсбуці.

Загалом було зібрано 5,2 млн. грн на реабілітацію бійцям 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Нагадаємо, що вчора на пресконференції Сергій Ребров розповів про своє бачення гри та прогрес збірної України. Андрій Шевченко також виступив та зазначив плани національної команди на найближчі роки.

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