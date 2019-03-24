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Лідер збірної України не допоможе у матчі з Люксембургом

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У столиці України Марлос має пройти медичне обстеження - фото 1
У столиці України Марлос має пройти медичне обстеження / 1927.kiev

Півзахисник збірної України і Шахтаря Марлос не зіграє в матчі другого туру відбору на Євро 2020 проти Люксембургу.

У футболіста виявили рецидив старої травми стегна.

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Півзахисник уже відлетів до Києва разом з деякими іншими членами ФФУ. У столиці України Марлос має пройти медичне обстеження. Зазначимо, що інші 24 футболісти вже прибули в Люксембург, де розташувалися в готелі.

Матч між збірними України і Люксембургу відбудеться 25 березня. Початок о 21:45 (за київським часом).

Лідер збірної України не допоможе у матчі з Люксембургом - фото 316441

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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