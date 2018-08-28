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Українець Лунін провів перше тренування за новий клуб

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У Леганесі Лунін узяв собі 99-й номер - фото 1
У Леганесі Лунін узяв собі 99-й номер / iSport.ua

Український голкіпер Андрій Лунін, який перейшов у Леганес на правах оренди з Реалу, провів перше тренування в складі нового клубу.

Зазначимо, що пепінерос готуються до матчу 3-го туру проти "Реала", однак український голкіпер у цьому матчі зіграти не може за пунктом в орендній угоді.

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Тож Лунін потренується з новою командою тиждень, а потім відправиться в розташування збірної України.

Зазначимо, що в Леганесі Лунін узяв собі 99-й номер, а його орендна угода з клубом з передмістя Мадрида дійсна до кінця нинішнього сезону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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