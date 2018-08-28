Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів

Матч Динамо (Київ) – Аякс (Нідерланди) відбудеться вже 28 серпня у Києві. Дізнайтеся прогноз результату запеклого поєдинку та ставки букмекерів на вихід команд у груповий етап Ліги Чемпіонів.

28 серпня Динамо проведе матч-відповідь проти нідерландського Аякса на стадіоні НСК "Олімпійський". Оскільки першу гру кияни програли з рахунком 3:1 – цього разу підопічним Олександра Хацкевича доведеться стрибнути вище голови, щоб здобути перемогу і вийти в наступний етап ЛЧ.

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Зважаючи на забитий на виїзді гол – динамівцям в ідеалі потрібно перемогти з рахунком 2:0. Можна, звісно, розгромити Аякс зі ще більшою різницею, та чи зроблять кияни такий камбек? Сподіваємося, що рідні стіни допоможуть українському клубу в цьому.

Прогноз і ставки на матч Динамо – Аякс

Букмкери фаворитом матчу вважають Аякс, хоча й віддають нідерландцям не таку вже й значну перевагу. Так, компанія bet365 приймає ставки на перемогу підопічних Хацкевича з коефіцієнтом 2,7, а на гостей – 2,5. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,4.

Контора bwin такої ж думки – на тріумф Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2,7, а на перемогу Аякса – 2,5. Букмекери з William Hill вважають дещо ймовірнішою перемогу Аякса – коефіцієнт 1,70, на перемогу Динамо приймають ставки з 5,00, а нічия оцінюється в 3,70.

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) 28 Сер 2018 р. о 12:20 PDT

До речі, шанси команд на здобуття путівки в груповий етап Ліги чемпіонів букмекери оцінюють як приблизно рівні. Коефіцієнт на прохід Аякса становить 1,59, на вихід Динамо – 2,35.

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