"Мавка. Лісова пісня" – відома дата виходу українського мультфільму в кінопрокат

Довгоочікуваний повнометражний мультфільм українського виробництва "Мавка. Лісова пісня" вийде у кіно вже навесні! Читайте далі та дізнайтеся подробиці.

Одразу після релізу в Україні розпочнеться широкий прокат мультфільму за кордоном. Тож цієї весни слова легендарної Лесі Українки пролетять усім світом.

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Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" можна буде побачити у кіно з 2 березня.

Виходити у прокат зараз, коли працює лише половина українських кінозалів, було непростим рішенням для нас. Найбільш прикрим фактором є той, що стрічку, над якою ми так ретельно працювали, побачать не всі. Ми впевнені, вихід "Мавки" стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Ці смисли увесь час були закладені у мультфільм, але зараз, на жаль, стали ще більш актуальними", – зазначають творці.

Дивіться офіційний трейлер "Мавка. Лісова пісня":

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