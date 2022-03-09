Шевченківська премія 2022: оголошений список цьогорічних переможців

Щороку 9 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголошує переможців. Ознайомлюйтеся з цьогорічним списком переможців.

Як розповідає Суспільне, указ про нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка вже підписав президент Володимир Зеленський. Розповідаємо, хто отримав премію у 2022 році.

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Переможці Шевченківської премії у 2022 році

Кіномистецтво – режисерка Катерина Горностай і її фільм "Стоп-Земля".

– режисерка Катерина Горностай і її фільм "Стоп-Земля". Літературознавство та мистецтво – Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм".

– Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм". Література – Тамара Горіха Зерня за роман "Доця".

– Тамара Горіха Зерня за роман "Доця". Візуальне мистецтво – митець Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б'є камінь" та Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила".

– митець Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б'є камінь" та Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила". Журналістика, публіцистика – Микола Рябчук за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї".

– Микола Рябчук за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї". Театральне мистецтво – Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Коротко про Шевченківську премію. Це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Її вручають До Дня народження Тараса Шевченка з 1961 року.

Сам конкурс складається з трьох турів. Під час кожного з етапів списки номінантів скорочуються. Третій, фінальний тур, визначає переможця. Він отримує премію у розмірі 397 тисяч гривень.

Загалом у премії 7 номінацій: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

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