Франківський драмтеатр зіграв виставу "Енеїда" у сховищі під час тривоги: відео

Виставу Енеїда зіграли у сховищі під час повітряної тривоги

Війна – не час ставити на паузу культуру та творчість. Так, Іванофранківський драмтеатр 7 березня зіграв виставу "Енеїда" в укритті. На такий крок актори пішли, адже у момент виступу оголосили повітряну тривогу.

Як пише сайт 0342, феєрія-бурлеск "Енеїда" – інсценізація Ростислава Держипільського й Олексія Гнатковського. Не складно здогадатися, що вистава поставлена за мотивами однойменної поеми Івана Котляревського.

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"Енеїда" Франківського драматичного театру – потужне, динамічне та масштабне дійство. У ньому події розвиваються від безтурботної веселої комедії до грандіозної трагедії сучасності.

Сучасне бачення поеми "Котляревського" – вистава, в якій показана Україна сьогодення. Постановники тримають руку на пульсі, тож сценарій доповнили актуальними елементами. Зокрема висміюванням Путіна, а також згадками про "рускій воєнний корабль".

Зазначимо, що артисти драматичного театру також збирають гуманітарну допомогу, надають психологічну підтримку переселенцям і підтримують захисників нашої країни.

Якщо у вас буде можливість відвідати виставу – зробіть це неодмінно. Зануртесь з головою у сучасну круту інтерпретацію твору, який не втратить уже сотні років не втрачає своєї актуальності.

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