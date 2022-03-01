"Російські книжки, йдіть н***й": українські книгарні відмовляються від книжок окупанта

Краще пізно, ніж ніколи. Українські книгарні прийняли рішення прибрати зі своїх офлайн- і онлайн-полиць російські книжки. Ба більше, вони послали продукцію з країни-окупанта у тому ж напрямку, на який раніше був посланий російський корабель.

На своїх сторінках у фейсбуці книгарні "Є" та Yakaboo написали, що відмовилися від російських книжок. Тож нарешті ми не побачимо їх ані в магазинах, ані на сайтах.

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Заява книгарні "Є"

У книгарні запевняють, що не продаватимуть продукцію агресора.

З огляду на агресію Росії проти України, ми прийняли рішення про остаточне вилучення з продажу всієї російської продукції, виданої як в Росії, так і філіями російських видавництв в Україні, – наголосили у повідомленні.

Також йдеться про те, що протягом багатьох років книгарня послідовно підтримує формування повноцінного українського книжкового ринку, в основі якого продукція українською мовою. І так продовжуватиметься й надалі.

На картинці, яка супроводжує публікацію, книгарня "Є" написала: "Російські книжки, йдіть н***й".

Заява книгарні Yakaboo

Перемога України, мир і свобода у нашій державі – це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!, – йдеться у повідомленні.

Книгарня спрямовує 3 мільйони гривень на підтримку ЗСУ, фонду "Повернись живим" та на цільові програми тероборони.

Також вона припиняє співпрацю з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. Менеджери, які мають доступ до комп'ютерів, уже вилучають видання країни-агресора з сайту.

Крім того, Yakaboo оперативно повертає кошти за скасовані замовлення, придбані за кошти з рахунку єПідтримки. Усе для того, щоб кожен міг їх переказати на потреби української армії.

Читайте українські книжки! Підтримуйте все українське! Допомагайте українській армії та не забувайте, що все буде Україна!

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