Шестиколісного гіганта Chevrolet Silverado з 1400-сильним двигуном показали на фото

На американському сайті продажу класичних авто з'явився шестиколісний пікап Chevrolet Silverado. Допрацьований автомобіль відрізняється форсованим до 1400 кінських сил мотором, а також передньою частиною кузова, виконаною в стилі Cadillac EXT.

Модифіковану вантажівку оцінили в 65 000 доларів, пише gatewayclassiccars.

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Тюнінговане авто збудували на базі серійного пікапа Chevrolet Silverado 3500 HD 2004 року. Однак, передню частину інженери використовували від Cadillac EXT. У ході доопрацювань модель отримала подовжену вантажну платформу та третій міст. Крім того, пікап оснастили додатковою парою двосхилих коліс для кращого зчеплення з дорожнім полотном. У салоні з'явилися шкіряні сидіння бежевого кольору.

Замість штатного агрегату під капотом 8,7-літровий бензиновий двигун з двома турбінами Garrett, віддачу якого довели до 1425 кінських сил та 1671 Нм.

Усі фото Gateway Classic Cars

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