Представлено перший PowerBank для електромобілів: наскільки він збільшить запас ходу

Австралійський стартап Re:Start, який спеціалізується на портативних зарядних пристроях, створив своєрідний павербенк для електромобілів. Ідея виявилася настільки актуальною, що відразу ж знайшла інвесторів.

За словами розробників, у другій половині 2022 року вони розпочнуть повноцінні випробування пристроїв, а у четвертому кварталі – забезпечать ними місцеву службу екстреної допомоги. Ці портативні пристрої дозволять швидко заповнити заряд батареї електрокара, якого вистачить ще на 20 км. Для цього потрібно лише шість хвилин, що цілком достатньо, щоб доїхати до найближчої станції.

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У Re:Start відзначили, що такі пристрої поки не з'являться у вільному продажу. Після проведення всіх тестів їх планують передати на баланс спеціальному сервісу, який і буде розвозити портативні пристрої на дороги. Оформити замовлення послуги можна буде через спеціальний мобільний додаток. У компанії пообіцяли, що час очікування на приїзд машини-помічника буде мінімальним, а вартість самої послуги максимально низькою.

Надалі розробники мають намір збільшити можливості павербанку, щоб він міг забезпечити заряд батареї, якого вистачило б на 100 км шляху. Також буде доступна послуга регулярної зарядки для тих, хто не має можливості поставити собі домашній зарядний блок. Причому відкладати надовго впровадження нових опцій фахівці стартапу не хочуть і вже почали робити перші кроки у розробці.

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